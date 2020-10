Cheptegei, en Valencia: "Ya he demostrado que se puede batir un récord de Bekele"

Joshua Cheptegei está en Valencia dispuesto a reescribir la historia del atletismo y en concreto de la especialidad del fondo en el Estadio del Turia este miércoles por la noche, en el NN Valencia World Record Day, junto a Letesenbet Gidey.

El ugandés, que este verano en la Diamond League de Mónaco le arrebató a Kenenisa Bekele el récord del mundo de 5.000 m (12:35.36), aseguró estar listo para asaltar el récord mundial de 10.000 metros que ostenta también el etíope desde hace 15 años (26:17.53), en un evento, el NN Valencia World Record Day, preparado a su medida en las pistas del río.

Valencia es clave en el camino del ugandés hacia el Campeonato del Mundo de Medio Maratón de Gdynia, del 17 de octubre, donde es uno de los firmes aspirantes a la victoria. Pero antes, como hizo en Mónaco, quiere regalar a la capital del Túria otro récord del mundo en pista. Como el que logró en ruta el pasado 1 de diciembre en la última edición del 10K Valencia Trinidad Alfonso, cuando paró el crono en 26:38, un registro que 43 días y en la misma ciudad mejoró Rhonex Kipruto en el 10K Valencia Ibercaja, con 26:24.

Tras aterrizar en Manises este domingo, el ugandés, de 24 años, ya ha soltado las piernas por el jardín del Turia y el Circuit 5K donde unos carteles retan desde hace días a los runners a tratar de seguir el ritmo del récord del mundo durante al menos un kilómetro, o lo que es lo mismo, correr a 2:30 por km. Y también en la pista, donde se probaba el sistema de luces como el que se usa en la Diamond League que ayudará a seguir el ritmo para el récord una vez se retiren las liebres.



NN Valencia World Record Day, un 5.000 femenino y un 10.000 masculino

Cheptegei estuvo este lunes en la presentación del NN Valencia World Record Day, en las mismas pistas por las que volará en el evento del miércoles a partir de las 21:55 horas, que vendrá precedido de otro intento de récord del mundo de 5.000 femenino a cargo de la etíope Letesenbet Gidey (21:30 horas) y, poco antes, a las 18:15 y 19:15 horas, de las carreras del autonómico de 5.000 y 10.000 metros.

El ugandés estuvo acompañado en la presentación por la propia Letesenbet Gidey, ambos las grandes estrellas de un evento que contará con otros atletas nacionales e internacionales, así como por Juan Botella, gerente de la SD Correcaminos; Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso; Pilar Bernabé, concejala de deportes del Ajuntament de Valencia, y Marleen Vink-Rennings, marketing manager del NN Running Team.

"He estado preparándome para esto", declaró Joshua Cheptegei. "Batir el récord de Bekele es duro, pero hay que trabajar para lograrlo. Ya lo he conseguido en el cross y en el 5.000 m así que ya he demostrado que se puede hacer", comentó.

"En un año sin poder correr campeonatos ni ganar medallas, y con los JJOO cancelados, la mentalidad es distinta, y lo mejor es tratar de batir récords, lo hablé con mi equipo y cambiamos los planes para correr rápido. Gracias a València por pensar en mí y tener esta oportunidad que es absolutamente increíble", añadió esta estrella del deporte ugandés y ya también mundial.

Por su parte, Letesenbet Gidey también aseguró estar lista para darlo todo en el tartán azul del río. "Me he preparado estos días atrás y esta tarde me entrenaré en Valencia porque he llegado hoy. Estoy al 70 por cien de mis facultades pero voy a intentar batir el récord del mundo", aseguró la etíope de 22 años, plata en los 10.000 metros en el Mundial de Doha, bronce en el Mundial de Cross y es plusmarquista mundial de 15 kilómetros en ruta.

Con una mejor marca personal de 14:23:14, Gidey intentará batir el registro de Tirunesh Dibaba (14.11.15). "Para mí Dibaba es la mejor, pero he entrenado mucho y muy duro en los últimos días para batir su récord".



Medalla de oro de la ciudad para la SD Correcaminos

Desde la organización, Juan Botella no negó la presión que supone un evento así para la SD Correcaminos, "dar el salto a la pista y organizar por primera vez un campeonato autonómico y este intento de récord. Es maravilloso para el club y sorprendente, a la vez que estamos 'acojonados' como organizadores", llegó a decir. "Pero lo importante es que creemos las condiciones para que los atletas den lo mejor y solo se preocupen de correr, y dar seguridad a la gente, verles felices por correr, que es lo que nos gusta".

Elena Tejedor manifestó que es "una oportunidad para poder demostrar que en la Comunitat Valenciana y en València podemos albergar eventos en estos momentos difíciles". "Queremos que la imagen de Valencia salga muy reforzada, que es una de las causas que mueven a la Fundación Trinidad Alfonso y creemos que este es un evento que puede hacerlo. Además, el hecho de hablar de estos grandes nombres, que vengan aquí y que hagamos retos para el público como el del Circuit 5K, hace que aumente la cultura del atletismo y la gente se familiarice con los grandes nombres".

Pilar Bernabé destacó el papel de Valencia en el mundo del deporte, "hoy en día muy importante en gran medida gracias al trabajo de Correcaminos y de la Fundación Trinidad Alfonso, podemos conseguir grandes cosas, se marcan retos, los consiguen y los superan la mayoría de veces". Por esto motivo, recordó que este jueves la "SD Correcaminos recogerá la medalla de oro de la ciudad, de la que es gran embajadora. Es de justicia reconocerlo después de un año muy duro y de no poder celebrar el 40 aniversario del maratón".

Marleen Vink-Rennings, por último, explicó que uno de los retos para el NN Running Team es que sus atletas "inspiren a la gente". "Es una oportunidad que Valencia organice esto no solo para la ciudad, también para el mundo del atletismo".



Ante solo 400 espectadores, pero en directo por À Punt

Esta cita atlética, que por motivos sanitarios solo contará con 400 espectadores, entre patrocinadores, organizadores, autoridades, prensa e invitados, está impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso a través de su proyecto Valencia Ciudad del Running, y forma parte de las estrategias de #EActíVateSport que la fundación ha puesto en marcha para promover la reactivación de los eventos deportivos en València. Las dos carreras podrán seguirse en directo a través de À Punt.