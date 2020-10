El mensaje de Kipchoge hacia Valencia y Cheptegei

Eliud Kipchoge "cruza los dedos" para que el ugandés Joshua Cheptegei bata el récord del mundo de 10.000 metros en pista este miércoles por la noche en el Estadio del Turia. El plusmarquista mundial de maratón, a pesar de la decepción de su octavo puesto en Londres el pasado domingo, ha querido lanzar un mensaje de ánimo hacia su compañero de equipo del NN Running Team, en sus redes sociales.



Un mensaje de ánimo de un héroe a otro héroe, pues no hay que olvidar que Cheptegei es actual plusmarquista mundial de 5.000 metros, de 5 km y 15 km en ruta. Y aspira esta noche en València a acabar con otro récord de Kenenisa Bekele que dura ya 15 años.



"Estoy convencido que puede ser el día que Cheptegei bata el récord del mundo y le deseo le mejor, estoy cruzando los récords para que lo consiga", animó Kipchoge al que está llamado en un futuro a ser su sucesor en la distancia de maratón.





A message from a hero to another. ?



Eliud gives some words of encouragement to his teammate Joshua before his world record attempt tonight.