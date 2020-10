La valenciana Laura Méndez, rumbo al Mundial de Medio Maratón

La atleta valenciana del CA Playas de Castellón Laura Méndez viajará este jueves 15 de octubre a Gdynia (Polonia) para debutar con la selección española en el Mundial de medio maratón, junto a Marta Galimany y Elena Loyo, señaló que su objetivo en esta cita es bajar de la hora y trece minutos.

"Es mi primer Mundial y mi debut con la selección, así que voy a disfrutar y a intentar hacerlo lo mejor posible. Me gustaría bajar de 1.13, que es una marca ya hace tiempo que creo que valgo y aún no he tenido la oportunidad", explicó la atleta del Playas de Castellón, entrenada por Manolo Ripollés, en declaraciones facilitadas por la FACV.

La corredora valenciana de 31 años, que el sábado disputará su cuarta carrera de 21 kilómetros, se estrenó hace un año en el Medio Maratón de Valencia con unos sorprendentes 1:13.43. Después fue quinta (1:14.14) en el Campeonato de España celebrado en Puerto de Sagunto, muy cerca de su lugar de residencia, y en Barcelona estableció su marca personal de 1:13.19 que espera batir este sábado en Gdynia en un circuito de algo más de cinco kilómetros, al lado del mar, al que darán cuatro vueltas.

Laura Mendez, que llegó a ser subcampeona de España de 3.000 metros en pista cubierta (2015), veía en la pista que las mínimas para los grandes campeonatos estaban fuera de su alcance, pero después de una lesión en la que estuvo tres meses "prácticamente sin correr", le comentó a su entrenador que siempre le había hecho ilusión correr en Valencia. "Me inscribí (en el medio maratón) y salí a ver qué pasaba, y lo que pasó es que logré una muy buena marca (1.13). Tan buena que decidimos pasar a preparar esta distancia", recuerda.

Méndez ha viajado este miércoles a Madrid y mañana, con el resto de la selección española, volará a Polonia. Antes, el último sábado, realizó uno de esos entrenamientos que dejan a un atleta con confianza: "Hay varios, pero este consiste en hacer 18 kilómetros y acabé los seis últimos a 3.25, que es a un ritmo más rápido que mi marca personal. Y esto me da mucha confianza", concluye.