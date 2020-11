¿Por qué abandonó Kilian Jornet tras correr 134 km en 10 horas?

Kilian Jornet no pudo acercarse al mejor registro mundial de kilómetros en 24 horas en una pista de atletismo, ni siquiera el récord de España del valenciano Iván Penalba. El especialista en carreras por montaña y esquí de montaña se vio obligado a abandonar cuando llevaba 10 horas recorridas en la fría noche noruega, donde reside.



Jornet tuvo que renunciar al reto -celebrado en la pista de Mandalen (Noruega)- cuando llevaba 10 horas y 134 kilómetros acumulados, lejos de los 303,506 kilómetros que estableció el griego Yiannis Kouros en el año 1997, el recórd del mundo todavía vigente, o los 274,332 km del récord de España de Iván Penalba.



El catalán estuvo acompañado por cinco corredores noruegos y había cumplido los parciales marcados antes de la prueba para batir la plusmarca mundial, pero unos supuestos problemas en la rodilla, acabaron con el reto 'Phantasm 24', que fue seguido de forma masiva a través de una retransmisión 'online'.



Pero no fueron los dolores en la rodilla el motivo de su abandono. El corredor se desplomó sobre la pista, donde fue atendido por un médico, antes de que una ambulancia lo trasladara al hospital, donde pasó la noche. Este sábado, Kilian Jornet explicaba lo que sucedió en sus redes sociales, como Instagram, en la que agradeció todos los apoyos recibidos.



"No salió como pensaba. Esperaba entrar en esa zona de dolor para empujar mi cuerpo más allá, pero rompí de otra manera. La carrera empezó bien, fue todo normal, con sus pequeños altibajos, algunos dolores pequeños pero normales, pero todo como estaba planeado hasta poco después de las 10 horas", empieza.



"De repente sentí dos dolores de opresión agudos consecutivos en mi pecho. Me mareé mucho y busqué atención médica, gracias al médico que estaba en la carrera (perdón, olvido tu nombre) por tu ayuda", explica sobre el momento sucedido poco antes de la medianoche en España.



"La ambulancia me llevó al hospital donde me hicieron pruebas y en observación esta noche. ¡Todo parece estar bien ahora! No hay grandes problemas, pero será bueno hacer más pruebas. Ahora me tomaré un descanso, intentaré descansar un poco. Las carreras son impredecibles, a veces incluso con mucha preparación pasan cosas, pero las carreras y las montañas seguirán ahí. Y las 24h siguen en la lista", añade Kilian Jornet, que tras bajar de 30 minutos en su primer 10K en llano, no dejará de intentar nuevos retos.



Además, agradece el apoyo de los corredores que le acompañaron para dar oficialidad a la carrera ante un posible mejor registro mundial. Como a Sebastian Conrad Håkansson. "Felicidades por romper los récords noruegos de 100 km, 100 millas y 12 horas. ¡Fue un placer correr contigo!".





Thanks to all for your support. During the run I felt a sudden sharp chest pain and needed to spent the night on observation. Races sometimes don't go well...so it is a good excuse to try it again ;) pic.twitter.com/EjLrYdis4n