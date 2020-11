La élite española del Medio Maratón, lista para batir sus marcas

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP organizó este domingo una nueva videoconferencia con algunos de los atletas españoles que competirán el próximo 6 de diciembre en su Elite Edition, que comenzará media hora antes que la prueba de Maratón en esta cita solo para los profesionales, exactamente a las 08:00 horas y que podrá seguirse por televisión.

Como hace una semana con la élite española del Maratón Valencia, La videoconferencia 'ConexiON Medio Maratón Valencia Elite Edition' se pudo ver en el perfil de Facebook y YouTube y contó con la presencia de Javi Guerra, Carlos Mayo, Tariku Novales, Laura Méndez, María José Pérez, de Serrano CA, y el seleccionador de la élite española, José Antonio Redolat.

Javi Guerra (1h01:38), afirmó que "València reúne todas las características para correr una 10K, media maratón o maratón y en este caso correré el Medio Maratón", a lo que añadió que "ojalá pueda hacer marca el próximo domingo día 6, en uno de los mejores circuitos del mundo. Tengo muy buenos recuerdos de València y tengo la oportunidad de correr a tope esa media".

El atleta segoviano, ya con plaza para el maratón de Tokio por su Campeonato de España, aseguró que "vamos a vivir un auténtico espectáculo con todos los atletas españoles que corremos. La preparación ha sido muy buena, encadenando buenas semanas desde que pasó el confinamiento. Ojalá pueda darlo todo en Valencia".

El campeón de España de cross y debutante en la distancia Carlos Mayo, afirmó que "tenía en mente debutar en València antes de que se aplazara a diciembre el Medio Maratón. Es un grandísimo objetivo y ahora lo es todavía más, ya que lo hemos preparado con mucho mimo". Y confirmó que "me he adaptado bastante bien a la preparación. El número de kilómetros ha sido parecido a los del cross y las sensaciones han sido muy buenas".

Tariku Novales, actual campeón de España de medio maratón, aseguró que "estando en el mejor circuito del mundo, el objetivo tiene que estar a la altura. El circuito es ideal y espero estar en 1h02". En cuanto al recorrido de la prueba, el atleta gallego aseguró que "siempre he tenido ganas de debutar en las calles de València, pero coincidía con otro campeonato. Por fin podré probar las calles de València y ver si esa marca que he entrenado existe. No sé cuál será el resultado, ha sido una preparación con muchas incertidumbres, pero he enlazado cuatro semanas muy buenas, así que espero hacer sub 63 minutos".

La valenciana Laura Méndez, tras su mejor marca en el recién celebrado mundial de media maratón en Gdynia (Polonia), aseguró que "espero hacer marca personal. Estoy entrenando muy bien y estoy para correr por debajo de mi marca y a eso vamos".

María José Pérez, atleta del CA Serrano y debutante en la distancia, aseguró que su objetivo "es plasmar todo el entrenamiento, salir a por la marca que mi entrenador me indique previamente". La atleta de Ciudad Real destacó que "mi hermano (Chiki Pérez) me ha dicho que no me preocupe, que todas las calles de València llevan a buen puerto" y concluyó asegurando que "estoy más en forma que nunca, pero en un debut pueden pasar muchas cosas".



Redolat se muestra optimista

José Antonio Redolat, seleccionador de los atletas de élite españoles desde la pasada edición se mostró muy contento con el plantel de atletas del Medio Maratón y Maratón Valencia en esta Elite Edition. "Es un lujo tener atletas de este nivel y que elijan Valencia. La selección de atletas siempre es más fácil cuando ellos quieren venir" y añadió que "el trabajo ha sido fácil para abrir las puertas a los atletas que querían venir. La SD Correcaminos está trabajando muy bien y es normal que los atletas quieran venir a València".

El seleccionador de la élite afirmó que "estamos super ilusionados de que los atletas salgan a intentar batir esos objetivos y más cuando hay unos juegos olímpicos por medio".



Premio EDP a los atletas españoles

EDP, patrocinador oficial de las pruebas, premiará con un trofeo específico un año más a los primeros atletas españoles en cruzar la meta del Maratón y del Medio Maratón, tanto en categoría masculina como femenina.