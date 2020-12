València, preparada para vivir la Gran Carrera de 2020

Con un presupuesto de 5,3 millones de euros de los que 4,6 los aportará la Fundación Trinidad Alfonso y 700.000 el resto de patrocinadores y colaboradores y con la participación de 270 atletas elite, este domingo, 6 de diciembre, Valencia celebrará la Gran Carrera de 2020 a nivel Mundial. Así lo afirmaba el presidente de la SD Correcaminos y de la AIMS, Paco Borao en la presentación oficial del 40 Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition celebrada este miércoles en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo Príncipe Felipe. "Valencia es un oasis en el mundo de las carreras. Con nuestro medio maratón y maratón, València se ha colocado en la cúspide de las carreras del mundo en 2020. Esta prueba es fruto de nuestro compromiso con el deporte, con los atletas profesionales y con los patrocinadores".

Borao destacó la transcendencia mundial que tendrá la Elite Edition del Maratón de València, que además contará con un Medio Maratón Elite también del máximo nivel: "Desde el mes de marzo, del calendario anual de la AIMS en el que había programadas 350 carreras, sólo se han celebrado 51 y al más alto nivel, sólo el Maratón de Londres y el Mundial de Medio Maratón de Polonia, con 80 corredores cada una. De los Majors, los maratones que siempre se toman como referencia mundial, sólo se ha celebrado Londres con 80 elite y Tokio con sólo 100 corredores japoneses. Ni Berlín, ni Chicago, ni Boston ni Nueva York se han celebrado. Valencia, sin embargo, va a tener una carrera con 270 atletas elite que nos permite asegurar que vamos a ser la Gran Carrera de 2020".

El presidente de la SD Correcaminos tuvo un recuerdo también para los corredores populares que no podrán tomar la salida: "Habíamos soñado con un 2020 muy diferente, con la celebración de un aniversario constante a lo largo del año y con esos 30.000 inscritos desde enero, con una ciudad llema de corredores y visitantes que iban a llenar València coincidiendo además con el puente, pero... todo cambió con la pandemia. Pero cuando ocurren cosas así, hay que lamentase durante 30 segundos a partir de ahí, ponerse a trabajar. Eso es lo que hicimos".

Borao reconoció que "este Maratón se queda cojo sin los corredores populares pero hay que destacar que 2 de cada 3 inscritos han optado por cambiar su inscripción para la edición de 2021 así que ya tenemos 20.000 inscritos para el 41 Maratón el 5 de diciembre de 2021."

En la presentación se recordó todos los actos celebrados este año con motivo del 40 aniversario del Maratón: La Mascletá dedicada al maratón, el acto de hremanamiento con el Maratón de Londres (prueba con la que comparten año y día de nacimiento: 29 de marzo de 1981), la retransmisión simulada el pasadao 29 de marzo del primer maratón de València, el homenaje a los fundadores del maratón en el Bar Danubio, la exposición 40 Años Corriendo que puede visitarse hasta el día 20 en el Museo Príncipe Felipe, la revista oficial del 40 aniversario y por último un gran documental que se estrenará próximamente. Además, este domingo coincidiendo con el Maratón, la ONCE dedicará su cupón al 40 aniversario del Maratón.

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso explicó el proceso que ha llevado a la organización a apostar por una edición elite del maratón y medio maratón: "No podíamos imaginar que la edición de 2020 se iba a celebrar en estas condiciones. Mi primer recuerdo es para todos los que están sufriendo la enfermedad y todos los que luchan contra ella. Quiero agradecer a Paco Borao su optimismo, su resilencia y capacidad de adaptación". Sobre Pilar Bernabé, concejala de deportes, Tejedor destacó: "Es la verdadera aliada del maratón y la compañera de viaje que el Maratón necesita", La directora de la FTA también agradeció al equipo de trabajo del Maratón, el G7, "su capacidad de trabajo y adaptación".

"Al principio de la pandemia creíamos que en diciembre habría pasado todo, que no nos afectaría pero a medida que pasaban las semanas la realidad de la cancelación empezó a cobrar fuerza. Fue un momento muy duro, la incertidumbre era total. Aún no pensábamos en celebrar una prueba élite, fue una idea que se le ocurrió a Juan Botella, gerente de Correcaminos y que enseguida nos ilusionó porque se ajustaba mucho al deseo de nuestro presidente, Juan Roig de que siguiesen pasando cosas, de que no se parase nada. El deporte debe ser un motor económico y así lo hemos entendido en la Fundación Trinidad Alfonso con el programa #EActíVate Esport, un plan de inversión de 4 años de duración y dotado con 30 millones de euros".

Tejedor destacó también la actividad depotiva que ha habido en los últimos meses en la ciudad de València pese a la difícil situación: El Maratón no ha parado pero tampoo otros muchos eventos deportivos que se han celebrado como la Fase Final de la ACB, la Liga Mapfre de Tenis, la Copa del Mundo de Triatlón, el NN Record Day...Tenemos un gran ecosistema deportivo en la ciudad.". En este sentido, la concejala de deportes, Pilar Bernabé, afirmaba: "soy la concejala de deportes del mundo más orgullosa y me gustaría que toda València se sintiese también orgullosa de lo que hemos logrado. En un momento tan compliado València ha sido capaz de referenciarse como una ciudad capaz de crecer". Tanto Elena Tejedor como Pilar Bernabé hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que el domingo sigan el maratón desde la tele y no se produzcan aglomeraciones en la calle: "tenemos que demostrar que somos un #MaratonResponsable", destacaba Bernabé mientras Tejedor resaltaba la gran retransmisión televisiva que se hará el domingo:"va a tener la produción de un gran evento a nivel mundial, va a lucir mucho la ciudad y la prueba".

Elena Tejedor destacó también el próximo estreno del documental sobre el Maratón de Valencia "que ha reorrido 6 países y 3 contientes con 100 horas de grabación y que será el gran colofón al año del 40 aniversario".

En el acto de presentación también intervino Marta Fernández de Castro, en representación de todos los atletas populares y clubes de la ciudad de València que agradeció al Maratónde Valencia "haber seguido adelante pese a todos los problemas" y deseó "que en 2021 podamos volver todos a correr". Mientras, Vicente Tarancón, presidente de Luanvi, destaco que pese a que este año no habrá camiseta popular, la empresa valenciana se ha encargado de hacer también "la camiseta del maratón virtual".Un maratón virtual que podrá completarse desde este jueves hasta el mismo domingo.

Enrique Vidal, director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lugar en el que está ubicada la meta de la prueba, quiso dar las gracias a la Organización "por hacerlo posible, porque lo fácil hubiera sido no celebrarlo. Vamos a seguir adelante, esperamos que muchos años más, y aquí serán todos los corredores bienvenidos".

La organización tuvo también un reconcomiento especial a los patrocinadores que se han sumado este año con motivo del 40 aniversario: Anecoop, Pavasal, Chocolates Valor, AC Hoteles, Aiken, Transvía Sport a los que se les entregó una placa conmemorativa.