Los Tres Magníficos tampoco faltarán este año al Maratón de València

Domingo Mengual, Paco Rubio y Manuel Sánchez han corrido todos y cada uno de los 39 maratones de València celebrados hasta la fecha. Desde aquel 29 de marzo de 1981 cuando se celebraba la primera edición de la prueba que este año celebra su 40 aniversario, estos tres apasionados del atletismo no han fallado ni un sólo año. Por eso, cuando conocieron la noticia de que la edición de 2020 se celebraría sin participación popular, fue un gran mazazo: «Si hace un año nos hubiesen dicho todo lo que iba a pasar, no lo hubiéramos creído, ha sido un año muy triste pero, no queda otra, que seguir adelante», afirma Manolo.

Y tanto es así, que ni la pandemia ha logrado frenar a los conocidos ya como «Los Tres Magníficos' del Maratón de València: «Cuando surgió la posibilidad de correr el maratón de forma virtual, no nos lo pensamos». Así, en tres etapas, hoy viernes, sábado y domingo, los tres amigos, Paco, Manuel y Domingo, completarán los 42,195 kms simbólicos de la edición más atípica de la historia del Maratón de Valencia. «Lo vamos a hacer en tres etapas de 14 kilómetros. Vamos a correr cada día en el barrio de cada uno». Así este viernes comenzarán su 40 maratón de Valencia corriendo en la zona del Palacio de Congresos, el barrio de Paco. El sábado lo harán por el Paseo Marítimo (territorio de Domingo) y cerrarán el maratón virtual 4.0 en Llíria, donde vive Manolo.



El Maratón de València, a lo largo de cuatro décadas, les ha dado momentos inolvidables y casi todos alegres. Salvo cuando se canceló la presente edición: «ya nos lo íbamos imaginando por cómo iba evolucionando la situación pero desde luego fue un golpe duro. Luego nos enteramos que se iba a hacer una prueba élite. Al principio nos pareció raro pero la verdad es que luego analizándolo creo que ha sido una gran idea para que València, en este año tan complicado, siga disfrutando del atletismo con una prueba del máximo nivel que va a contribuir a dar a conocer todavía más nuestro maratón y nuestra ciudad al mundo entero».

La historia de los Tres Magníficos tiene un papel protagonista en la exposición' 40 años corriendo' que puede verse hasta el día 20 de diciembre en el Museo Príncipe Felipe y que recorre la historia de la prueba. «Es muy bonito formar parte de esta exposición pro la que va a pasar mucha gente», afirma Manuel.

Los tres amigos han sido testigo del crecimiento y evolución del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP «es increíble, cómo ha crecido hasta convertirse en uno de los mejores maratones del mundo. València lo tiene todo para ello y lo ha demostrado en los últimos años. Tenemos un gran recorrido llano, buen clima, una gran ambiente...». Los Magníficos son tres de los más de 900 inscritos en el Maratón Virtual que puede completarse desde el jueves 3 y hasta el domingo, día en el que se celebra la Elite Edition. Los participantes deben completar por su cuenta los 42 kilómetros y lo pueden hacer en uno, dos, tres o cuatro días. Previamente la organización les ha hecho llegar un kit con un dorsal, una camiseta, una medalla e incluso un plan de entrenamiento. Domingo, con 74 años de edad, es el más veterano de los tres pero sigue con la misma ilusión que hace 40 años: «De hecho, ya estoy inscrito para el año que viene. Esperemos que haya pasado todo esto y se pueda celebrar el Maratón con normalidad». Para Domingo sería un maratón muy especial «porque hemos hablado de correrlo juntos dos hijos míos y yo».

De momento, los tres veteranos del maratón siguen entrenando y preparándose para cuando vuelvan las carreras: «nosotros mantenemos la ilusión y este maratón virtual también lo vamos a disfrutar, aunque sea diferente». Este viernes, les espera la primera etapa de su particular y único maratón. Los tres protagonizaron el vídeo 'Seguiremos Corriendo' con el que Valencia Ciudad del Running quiso animar a todos los corredores populares a seguir entrenando y disfrutando con el atletismo popular a la espera de que regrese la normalidad y con ella las carreras.