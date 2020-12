Los atletas españoles también quieren récords en València

Los atletas españoles llegan al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition del próximo domingo 6 de diciembre con unos objetivos muy claros que pasan por la búsqueda de las mínimas olímpicas para los Juegos de Tokio 2021 y, en el caso de Marta Galimany, del récord de España de la distancia.

El plantel de españoles participantes que tomarán la salida el domingo es de los mejores que se han visto nunca, como muestra el hecho de que haya ocho atletas con marcas por debajo de 2h12 y cuatro mujeres por debajo de 2h34.

Para José Antonio Redolat, seleccionador de la élite nacional, tanto en el maratón como en el medio, hay "objetivos interesantes". "Si nos dicen hace solo un año que estábamos en disposición de volver a batir récord de España no nos lo hubiéramos imaginado, pero así es", dijo refiriéndose al reto de Galimany y adelantó que las liebres masculinas también irán a ritmo de récord de España.

La propia Marta Galimany (2h29:02), que para conseguir el récord de España tendrá que rebajar las 2h26:51 de Ana Isabel Alonso, aseguró que "salir a estos tiempos da un poco de miedo", pero que está "muy ilusionada de tener la oportunidad de correr. Tengo muchísimas ganas de ver qué sale y València es el mejor circuito por llano y por menos giros".

También Dani Mateo (2h10:53) se mostró muy contento por poder competir en este año, aunque no se atrevió a dar una marca concreta. "Yo siempre digo que soy novato, porque en el primero vas con los nervios del debut y el segundo, que fue Doha las condiciones no eran las mejores, además aquí se nos ha dado la posibilidad de tener liebres, así que no sé lo que pasará. Las buenas sensaciones me han acompañado todos los días. La preparación ha ido muy bien".

Javi Guerra (1h01:38), que en febrero se coronó campeón de España de maratón, explicó que tras conseguir la mínima olímpica buscaba un reto y "ese fue el motivo un poco de querer enfrentarme al medio maratón". "Me gustaría bajar de 1h01 y creo que puedo, pero el récord de Fabián Roncero le tengo mucho respeto. Tengo mucha ambición de lograr una gran marca".

La valenciana Laura Méndez (1h12:58) apuntó que esta temporada, en la que ha debutado con la selección en el Mundial de media maratón de Gdynia (Polonia) ha sido "muy buena". "Mi objetivo para el domingo es mejorar mi marca, estoy entrenando muy bien y creo que puedo estar por debajo de mi marca personal".

Respecto al dispositivo de seguridad de la prueba, el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, apuntó que el objetivo final "pase lo que pase el domingo en València, es que seamos un ejemplo para el mundo. Lo que queremos es ser la mejor organización del mundo".