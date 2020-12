La elite del atletismo mundial se cita con la gloria en València

El Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que se celebra este domingo, 6 de diciembre, ha presentado su espectacular cartel de atletas élite. 270 de los mejores corredores del mundo tanto en los 42 como en los 21 k que en palabrads de los organizadores "supone el mejor plantel de atetas élite jamás visto en una misma carrera". No en vano, en las calles de València se darán cita en la prueba de maratón 23 atletas con marcas personales por debajo de las 2 horas y 7 minutos y 34 por debajo de 2:10.. En mujeres, Valencia contará con 5 mujeres por debajo de 2:20 y 10 por debajo de 2:25. En Medio Maratón, también habrá un destacado grupo de atletas que ha bajado de los 65 munutos y de los 70 en el caso de las mujeres.

La nota triste es la ausencia ya confirmada de la recordwoman de 5.000 y 15.000 metros, Letesembet Gidey. La etíope, que el pasado 7 de octubre batía el récord del mundo de los 5.000 m. en València y que quería hacerlo propio eldomingo con el de medio maratón, no ha podido salir de su país, en plena guerra civil y no podrá estar el domingo en la salida del medio maratón.

El Auditorio Santiago Grisolía del Museo Príncipe Felipe ha acogido la presentación de los atletas elite. Un acto ya tradicional en las jornadas previas al Maratón de València pero que este año se ha hecho de forma más reducida debido a la situación sanitaria. Así, cuatro de los grandes protagonistas del Maratón y Medio Maratón han sido los encargados de presentar la prueba.

Birhanu Legese, poseedor de la mejor marca de todos los tiempos en maratón 2:02:48 y que este año ganó el primer Major del año, el Maratón de Tokio, se mostró seguro de sí mismo y no dudó en afirmar que el domingo, en València puede hacer historia: "me veo capaz de batir mi récord personal y también de batir el récord del mundo". Legese se muestra así ambicioso y ya apunta al 2:01:39 de Leuil Kipchoge.



El objetivo de la organización, en el maratón es que, como mínimo, caigan los récords de la prueba, que en el maratón masculino está en 2:03:51, marca lograda el año pasado por Kinde Atanaw y en 2:18:30 (Dejere Bekele), en el caso de la prueba femenina.

El presidente de la SD Correcaminos y director de carrera, Paco Borao agradeció todo el trabajo de entidades y pesonas que ha hecho posible la celebración de la Elite Edition: "Quiero agradecer a todas las entidades públicas su apoyo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Deporte y cultura,embajadas que han tenido mucha faena para traer a todos los atletas de 43 países ". Borao también agradeció su colaboración" a la Federación española y World Athetics por apoyarnos en estos tiempos tan difíciles" y por supuesto destacó la implicación de "las entidades privadas encabezadas por la Fundación Trinidad Alfonso y su presidente Juan Roig, así como el resto de patrocinadores y a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y a nuesgtro coorganizdor, el Ayuntamiento de València".

Borao se mostró optimista y aunque reconoce que "los récords del maratón están muy complicados", apunta a como mínimo "batir los récods de la prueba" y en el caso del medio maratón va más allá: "podemos batir los récords del mundo masculino femenino".

Para Borao, la organización del Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition era una cuestión de responsabildiad y compromiso con el atletismo:"Pensamos que esta carrea era una necesidad vital por respeto a los atletas que, no lo olvidemos, son nuestro s trabajadores. Ha habido una caída brutalde organización de carreras a lo largo de todo el año. En elprograma anual de la AIMS y la World Athetics había 600 carreras de las que sólo se han hecho alrededor de 50. Había también que atender la necesidad de una multitud de atletas de todos los países que necesitan conseguir las marcas mínimas que les permita clasificarse para los Juegos de Tokio. En València podrán luchar por lograrlo".

Marc Roig, seleccionador Elite Internacional de la prueba lamentó no haber podido atender la gran demanda de corredores que quería venir a Valencia: "Hemos tenido grandes dificultades para seleccionar los atletas de elite este año. Al no haber competiciones, todos los atletas del mundo querían venir a Valencia .Esto ya pasaba antes, pero este año se ha multiplicado exponencialmente. Los que están son los mejores del mundo. "Roig tuvo también palabras de recuerdo para los dos grandes ausentes de la prueba, Letesembet Gidey "es una pena pero por la situación que está viviendo en su región, Tigray, no ha podido venir" y el recordman del mundo de medio maratón, Geofrey Kamworor "que sufrió un accidente y no se ha recuperado a tiempo" .

Reprsentando a las participantes en el Maratón, en la presentación elite estuvo Peres Jepchichir que atesora 2:23:50 en maratón y que en su palmarés figura el triunfo hace dos años en el Medio Maratón de Valencia. Es además, la vigente campeona del mundo de medio maratón, título que conquistaba este octubre en Polonia: "la preparación ha ido muy bien y quiero bajar mi marca personal en maratón. Valencia es un gran sitio para hacerlo".

La prueba de medio maratón será del máximo nivel con la participación entre otros del autor del récord del mundo de los 10k en el pasado 10K Ibercaja Valencia: Rhonex Kipruto (26:24) que debuta en medio maratón y que apunta al récord del mundo. "quiero correr y quiero ganar", así de tajante se mostraba en la rueda de prensa.

Otra atleta que conoce muy bien Valencia es Senbere Teferi 1:05:32, vigente campeona del Medio Maratón de Valencia que viene también dispuesta a ganar de nuevo"creo que puedo romper de nuevo mi récord. Es un circuito muy rápido".