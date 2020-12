La guerra le impide correr en València Letesenbet Gidey

Letesenbet Gidey tenía un sueño: debutar en la distancia de medio maratón el domingo en Valencia y además, luchar por batir el récord del mundo. Pero la guerra civil desatada en su país, Eiopía, ha truncado su sueño. La organización del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP Elite Edition, en boca de su seleccionador elite, Marc Roig confirmaba este viernes la triste noticia: "por desgracia Letesembet no ha podido viajar a València, debido a la situación tan complicada que se encuentra en su región, Tigray, será una de las grandes ausencias".

Gidey, que el pasado 7 de octubre batía el récord del mundo de los 5.000 m. en el NN Record Day celebrado en Valencia, no podrá volver a la Ciudad del Running para luchar por otro récord. La ausencia de comunicación con la atleta en los últimos días hacía presagiar que no llegaría a lacapital del Turia,como finalmente ha sido. La prueba pierde así a una de sus favoritas.