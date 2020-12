David Aparicio y Laura Castellano, campeones autonómicos de maratón

David Aparicio (2h21:21) y Laura Castellano (2h54:48) se proclamaron campeones autonómicos de Maratón en València, rebajando en ambos casos sus marcas. El de Manises, del Metaesport, sacó fuerzas de flaqueza al ver a su mujer y su hijo en el km 40 para dejar atrás a Diego Polo (2h21:39) y a Agustín Sieres (2h22:39), y cruzar la meta como el 80 de la general en el que, asegura, será su último maratón. «No me lo esperaba porque había mucho nivel, pero ver a mi família justo donde más lo necesitaba me ha ayudado a llegar. Esperaba estar en el podio, pero para nada ganar el autonómico. Ha sido espectacular».

Por su parte, la del MediterraneaAtticus esquivó el farolillo rojo de las quinielas y dejó atrás a otros tres corredores, y los 62 que se retiraron, bajando su marca en casi cinco minutos a pesar de llegar descompuesta y con el cuello rígido. «Ha sido raro, me quedaban cuatro kilómetros y se me ha puesto el cuello rígido, he llegado caminando y corriendo», comentó la corredora, que compagina el atletismo con su trabajo, en el que pasa horas y horas de pie.

Laura Castellano se impuso a Joanna García, y fue la campeona autonómica pero no la mejor valenciana, honor que correspondió a Gema Barrachina (2h30:07), de Villena aunque residente en Barcelona.

En el Medio Maratón, Andreu Blanes debutó a lo grande en ruta tras años de carreras de orientación y ahora compaginando trail y pista mientras sueña con llegar a Tokio. El de Onil, del Cárnicas Serrano (1h03:41), se quedó cerca del récord autonómico de Paquito Ribera (1h03:14). «Me queda esa espinita, quizá si hubiera tenido un grupillo y no corriendo solo contra el viento desde muy pronto...». Acabó como tercero español por detrás de Carlos Mayo y Javi Guerra. Nacho Giménez, valenciano y también debutante, fue decimoveno (1h05:28).

Entre las mujeres, Laura Méndez no pudo mejorar su marca (1h13:30) y acabó 29ª y segunda española. «Sabía que era complicado corriendo en solitario», dijo.