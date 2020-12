"Fue bestial, pienso que la mejor carrera de la historia"

El Maratón València Trinidad Alfonso y el Medio Maratón Valencia, ambos Elite Edition, asombraron al mundo el domingo con un récord del mundo, récords de la prueba, y una profundidad de marcas nunca vistas en un contexto que hace muy difícil que pueda repetirse algo igual. Así lo afirma Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos y de la AIMS (Asociación de Maratones Internacionales), que pese a ello seguirá buscando a los mejores los próximos cuatro años junto a la Fundación Trinidad Alfonso para superar a Londres y destronar a Berlín con un nuevo récord del mundo.



¿Qué se siente tras ver el Maratón València desde el domingo como el tercero más rápido después de Berlín y Londres?

Es una gozada. A los que sabemos la historia del Maratón de Valencia, con que nos remontemos 10 o 12 años es suficiente y te das cuenta del camino recorrido. En 2010 la gozada que supuso bajar de 2h10, que fue un 2h09:45 que se hizo en la Alameda, la última meta allí. Ese mismo año en octubre me hacen presidente de la AIMS y se desencadena todo con el Ayuntamiento, que abre las puertas a la carrera, se lanza a la Ciudad de las Ciencias, un año o dos después entra la Fundación Trinidad Alfonso, un boom, y a partir de ahí ha sido todo acelerones. Tengo un gráfico en el que veo el crecimiento de las inscripciones y la bajada del tiempo del ganador, y una va para arriba en el mismo sentido que la otra va para abajo. Es bestial, y el domingo fue bestial, por varias razones.

El clima de desastre existente en la sociedad, punto número uno. El punto número dos, la fuerza en convencer a los que están en este mundillo para que inviertan porque algo hay que hacer para demostrar no lo que hemos sido sino que hasta en las peores condiciones València es una referencia. Después todo han sido palos. Se desencadena la guerra en Etiopía, con lo que perdemos algunos atletas que tenían que venir, y a otros se les complica porque los paran en Estambul, tenemos que buscar hotel, transporte para que duerman, y en vez de mandarlos a València los mandan a Barcelona, pierden la mitad de las maletas€ Entiendo que el equipo etíope se quejara, no de la organización, en absoluto, sino que esa suma de condiciones no les hayan permitido hacer las marcas que ellos pensaban. Hasta en esas condiciones se hizo lo que se hizo el domingo.

La anunciaron como 'La gran carrera de 2020'. ¿Pero no cree que ha sido la mejor de la historia?

Yo pienso que sí. Un récord del mundo con cuatro corredores por debajo del tiempo anterior, que se dice pronto... Dos récords de la prueba, hombres y mujeres, que nos coloca en hombres el tercero del mundo y en mujeres por ahí también. Aquí buscaban la mínima para los JJOO y 40 hombres y 21 mujeres la han hecho, en total 61. Se ha retransmitido en 177 cadenas de televisión por todo el mundo. Once récords nacionales y un récord de área de la World Athletics, de África. Quién da más. Ha sido bestial. Ha sido bestial.

¿Qué fue más decisivo para estos resultados: un calendario con pocas carreras, las ganas de correr de los atletas, su necesidad de asegurar mínimas olímpicas para Tokio, llegar más descansados...?

Hay dos escuelas en eso del descanso, pero eso son ya opiniones. La realidad es que aquí ha habido muchos corredores que han hecho sus mejores marcas. Hemos cogido fama de algo que se sabe y se vuelve a reforzar, que València tiene una orografía y un circuito bestialmente favorable, y unas temperaturas, si hasta se paró el viento el domingo... Inundados una semana antes, ventolera de todo tipo los días anteriores, y el domingo dice 'estos están corriendo y vamos a parar', y el lunes otra ventolera, que piensas que menos mal que ayer no fue así. Hay cosas que no son explicables, pero aprovechémonos de ello para cuando vengan bastos.

Va a ser muy difícil repetir esto en 2021: año olímpico, los 'majors' trasladados todos al otoño...

Sin ninguna duda. Pero tenemos una ventaja, y es que de nuevo el calendario nos ayuda. Los Juegos Olímpicos terminan a mediados de agosto, y hasta el 5 de diciembre hay cuatro meses. Es el aspecto positivo. El aspecto negativo es que así como este año todos los buenos corredores han querido venir aquí porque no había otra solución, el año que viene con ese calendario las ofertas van a venir de todos lados. Es imposible. No se podrá volver a repetir una experiencia como esta. El año que viene tendremos el mejor elenco posible de atleas, en las mejores condiciones, pero lo querrá tener Nueva York, Chicago, Berlín, aunque Berlín lo tiene difícil porque es justo después de los JJOO. Pero habrá que repartírselo. Si quieres que un maratoniano rinda, tiene que haber un margen de dos meses y medio o tres meses que tienen que estar entrenando.

València ha destacado con carreras en grupo y emoción hasta el final. ¿Todavía caben aquí Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele?

No descartamos que pueda venir uno de los dos, pero sabemos que los mejores tiempos de Kipchoge y de Bekele ya han pasado. Eliud hizo sus 2h01:39 hace un par de años, y de tener 34 a 37 a partir del año que viene, no es lo mismo. Pero ahí están. Han estado a punto de venir por una serie de circunstancias. Uno fue a Londres, y vimos el resultado. Una persona no mantiene toda su vida el mismo nivel competitivo.

También esperamos que la nueva ola que llega como la de este domingo, o el que ganó el pasado año que se lesionó en el km 30, alguno despuntará. Seguiremos acercándonos al record del mundo con ánimo de batirlo pero conscientes que tienen que ponerse en parealelo muchos factores para que el resultado final sea ese. Lo de la Media fue brutal. Queríamos rascar el 58, pero de rascar a que cuatro bajen de 58 y que el primero bata el récord del mundo por más de medio minuto es una barbaridad.

La guerra de marcas y diseño de zapatillas también ha ayudado. ¿No temen que pueda suceder como en la natación hace años con la prohibición de ciertos bañadores que favorecían los récords?

Ya hay un reglamento de World Athletics en las zapatillas, hemos participado en medirlas, y habrá que seguir regulándolo como todo. Pero creo que el atletismo tiene que empezar a pensar dónde está el límite, porque con la filosofía que se está aplicando a las zapatillas, el salto con pértiga nunca se hubiera batido sin la fibra de vidrio, y al tartán también le han puesto una limitación de cualidades de rebote que pueda tener. Como todo, habrá que seguir viendo qué se puede considerar favorable. Pero antes de estas zapatillas también hubo otra importante mejora hace años.

Han renovado cuatro años con la Fundación Trinidad Alfonso. ¿Suficiente para lograr el récord del mundo de maratón, y quizá hasta bajar algún día de dos horas?

Una cosa detrás de otra. Pero sin ninguna duda, ya se lo decía a Juan Roig cuando dijo en televisión en directo que seguíamos cuatro años juntos, que independientemente de la estructura de Correcaminos, y del apoyo del Ayuntamiento, el apoyo estratégico, organizativo y económico de la Fundación Trinidad Alfonso es clave. Esto no sería lo que es sin ellos, digámoslo claro. Y tener asegurados cuatro años, cuántos de mis colegas en la AIMS quisieran tener esponsors que les prometan un largo palazo de patrocinios como este.

Hay 20.000 dorsales ya reservados para 2021. ¿Habrá Maratón València con corredores populares además de élite?

No lo sabemos. Yo pienso que si la filosofía de las autoridades con esta pandemia sigue lo que han aplicado, veremos la vuelta de los eventos populares poco a poco. No creo que de la noche a la mañana se permitan eventos de 30.000 personas. ¿A partir de cuándo se hará eso? Las noticias de vacunas dan la impresión que nos va a permitir en la mayoría de los países allá por marzo y abril tener el suficiente porcentaje vacunado para que se considere que forma parte de las enfermedades que tenemos controladas mediante vacunaciones, como pueda ser una gripe. Veremos a ver.

Me gusta ser optimista, pero en las organizaciones hay que ser prudente. Creo que sí que habrá puebas populares. No puedo decir si con lo que nosotros ya tenemos inscrito, pues dos tercios de los 30.000 ya se han apuntado. Y el Medio Maratón igual. Nos da confianza la parte administrativa y gubernamental, y sanitariamente también con las vacunas, pero hay que ir un pasito detrás de otro.

