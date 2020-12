Lluvia de récords nacionales y mínimas olímpicas en València

El Maratón València Trinidad Alfonso Elite Edition y el Medio Maratón València del pasado domingo serán recordados durante mucho tiempo. La gran carrera de 2020 ofreció un récord del mundo en los 21K, récords de la prueba en ambas carreras, salvo el Medio femenino y un récord de España masculino en Maratón, el de Ayad Landassem, que no caía desde que lo batió en 2006 en Hamburgo Julio Rey.



Pero hubo mucho más. Hasta once récords nacionales, nueve en maratón y dos en medio maratón, 61 mínimas olímpicas y 77 mejores marcas personales, según recordaba este martes en sus redes sociales Marc Roig, seleccionador de la élite internacional de las dos carreras, que finalizaron en total 166 corredores (135 el maratón y 31 el medio).



Unos resultados que ponen en valor el gran acontecimiento que ha supuesto València para el atletismo de élite, tan necesitado de eventos así en este 2020 paralizado por la pandemia del coronavirus. A pesar de no haber podido celebrar la prueba popular con 30.000 corredores, la SD Correcaminos y la Fundación Trinidad Alfonso han catapultado al Maratón de València como el más rápido solo por detrás de los de Berlín y Londres, y al Medio Maratón a la cúspide con hasta cuatro corredores por debajo del anterior récord del mundo.



9 récords nacionales en 42K

Doblete de Colombia

Dos en el Medio Maratón

61 mínimas olímpicas

77 marcas personales

Todas las mínimas olímpicas conseguidas en València

(2h26:51, San Sebastián 1995), del que se quedó con 2h27:08 a tan solo 17 segundos. Nadie se había acercado tanto desde hace años.Pero hubo más.de Okubay Tsegay (2h06:46), dejándolo en València en 2h05:53, casi un minuto menos.de Ame Gabius en Frankfurt 2015 (2h08:33) hasta dejarlo en 2h07:18., de 2016, (2h15:57) que destrozó en algo más de seis minutos, hasta 2h09:49.en Lima el pasado año y la dejó en 2h10:11, como el cuarto hispanoamericano en València.de Carlos Grisales en Boston 1996, al parar el crono en 2h11:07.de Kellys Arias en 2016 en Hamburgo.al restar casi dos minutos a su mejor registro, con 2h11:42. Otra mujer, Helalia Johannes, con 2h19:12, mejoró su propio récord de Namibia.Y al igual que Marta Galimany,del que se quedó a solo dos segundos del de Antonio Silio (Hamburgo 1995), con 2h09:59.desde 2019 en Copenhague (58:01). Bajaron de ese tiempo otros dos kenianos, Rhonex Kipruto (57:49) y Alexander Mutiso (59:09).lograda semanas atrás cuando ganó los campeonatos del mundo de Medio Maratón en Gdynia (Polonia), con 58:49, por delante de Joshua Cheptegei, el gran favorito., de Molly Huddle desde 2018 en Houston (1h07:25).Muyde 2h33:29 a 2h:30:12, aunqueMás de 100 atletas de 42 países peleaban por las mínimas olímpicas, y(2h09:56), que ayer se sorprendía al recibir en Twitter la felicitación de Fernando Alonso.Y deEntre los 77 que según Marc Roig mejoraron sus anteriores registros están no solo los autores de los récords nacionales, sino también los campeones autonómicos David Aparicio (2h21:21) y Laura Castellano (2h54:48), Lo mismo hicieron los también valencianosasí comoCon un sabor agridulce se quedaron tras mejorar sus marcas otros españoles como(2h11:38), que se quedó a 8 segundos de la mínima olímpica,(2h30:36), a la que le faltaron 6 segundos para el mismo objetivo.: Ayad Landassem (2h06:35), Hamid Ben Daoud (2h07:03), Dani Mateo (2h08:22), Yago Rojo (2h09:56), Camilo Santiago (2h09:56): Eulalio Muñoz (2h09:59): Iván Darío González (2h11:07): Thijs Nijhuis (2h11:28): Oqbe Kibrom (2h05:53), Yohannes Ghebregergis (2h09:19), Okubay Tsegay (2h09:26): Birhanu Legese (2h03:16), Chalu Deso Gelmisa (2h04:53), Abebe Negewo (2h05:15), Leul Gebreselasie (2h05:29), Lelisa Desisa (2h10:44): Mehdi Frere (2h08:55), Hassan Chahdi (2h09:15), Nicolas Navarro (2h09:17), Florian Carvalho (2h10:24): Amanal Petros (2h07:18), Richard Ringer (2h10:59): Evans Chebet (2h03:00), Lauwrence Cherono (2h03:04), Amos Kipruto (2h03:30), Reuben Kiprop (2h04:12), Abel Kirui (2h05:05), Philemon Rono (2h05:37), Felix Kandie (2h06:47), Lucas Rotich (2h07:26), Noah Kipkemboi (2h11:09): Juan Joel Pacheco Orozco (2h09:45), Patricio Castillo Santos (2h11:24): Abdi Nageeye (2h07:09), Bart Van Nunen (2h10:16), Frank Futselaar (2h11:30): Jorge Enrique Castelblanco (2h09:49): Derlys Ayala (2h10:11): Desmond Mokgobu (2h09:13): David Nilsson (2h10:09): Kaan Kigen Özbilen (2h08:50): Hanne Verbruggen (2h29:14): Angie Rocio Orjuela Soche (2h29:12): Matea Parlov Kostro (2h28:52): Paola Bonilla Tello (2h28:24): Marta Galimany (2h27:08), Elena Loyo (2h28:25): Zeineba Yimer (2h19:54), Tigist Girma (2h19:56), Degitu Azemiraw (2h19:56), Ruti Aga (2h20:05), Birhane Dibaba (2h23:07): Deborah Schöneborn (2h26:55), Rabea Schöneborn (2h28:42): Peres Jepchirchir (2h17:16), Joyciline Jepkosgei (2h18:40), Joan Chelimo (2h20:57), Fancy Chemutai (2h24:27): Helalia Johannes (2h19:52): Andrea Deelstra (2h28:28): Carolina Wikström (2h26:42)