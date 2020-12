"Somos unos privilegiados por correr un maratón de este nivel en casa"

El Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Elite Edition celebrado el pasado domingo reunió en la Ciudad del Running a 270 de los mejores atletas del mundo, de España y también de la Comunitat Valenciana ya que la prueba sirvió de marco para el Autonómico de 42,195 kms. Laura Castellano (Mediterránea Atticus Urban) y David Aparicio (Metaesport), se coronaban campeones de la Comunitat Valenciana.

«Estoy muy contenta, a pesar que desde el km 38 se me contracturó el trapecio y sufrí en los kilómetros finales. Iba muy bien de piernas, de ritmo, pulsaciones... no noté el muro, pero el cuello se me quedó agarrotado» afirma Laura que pese al título autonómico y a rebajar su marca personal dejándola en 2:54:48, ya cuenta los días para reencontrarse con el Maratón de València: «Es el primer año que acabo el maratón y estoy ya ansiosa por correr el siguiente. Estoy deseando que llegue el año que viene, ojalá pueda celebrarse ya el maratón con total normalidad», afirma la corredora de Benissanó que agradece «la oportunidad que tuvimos los atletas valencianos de poder disputar una prueba de este nivel en València en un año tan complicado como éste. Cuando nos confirmaron que habría también Autonómico, tenía dudas porque otros años empezamos antes la preparación pero afortunadamente pese a que no había carreras, estábamos entrenando bien».

David Aparicio, nuevo campeón Autonómico también se siente afortunado de haber podido correr el Maratón de València más atípico de la historia «los atletas valencianos que corrimos el domingo somos privilegiados. Antes de la pandemia, tras el maratón del año pasado, Paco Borao y Juan Botella ya me dijeron que querían dar más visibilidad a los corredores valencianos y lo han cumplido, incorporando el Autonómico al Maratón Elite».

Mientras Laura, de 37 años tiene claro que quiere correr de nuevo el Maratón de Valencia en 2021, David (40 años), tras cruzar la línea de meta aseguraba que había sido su último maratón. Ahora, unos días después, empieza a replantearse su decisión: «Tenía claro que iba a ser el último pero al llegar a casa mi mujer me animó a seguir si me hacía ilusión... lo cierto es que creo que podría bajar de 2:20. Había entrenado para ello. Pero bueno, aún falta mucho. Ahora voy a tomarme un descanso, disfrutar las Navidades con mi familia, luego... ya veremos», afirma David que se impuso en el Autonómico con un tiempo de 2:21.21: «No esperaba ganar porque había rivales como Diego Polo y Alberto López que están muy fuertes, la verdad es que ha sido una alegría».

Tanto David como Laura destacan «la buena organización del Maratón Elite» pero ambos coinciden en que echaron de menos el tradicional ambiente que se vive en las calles de València: «era una sensación muy rara, un poco triste, daba alegría cuando veías a alguien y te daba ánimos. Me faltó ese calor de la gente, de los grupos de animación que te llevan en volandas... y sobre todo, la entrada en meta. Otros años el ambiente es alucinante. Pero... este año tenía que ser así», afirma Laura. David también destaca que fue una sensación «rara». «En algunos tramos ibas solo», afirma el corredor del Metaesport que acaba de renovar un año más con su equipo. Laura, por su parte, cambia de club: «el que estoy ahora desaparece y me ha fichado el Albacete Diputación», destaca la valenciana que en 2021 quiere centrarse «en el cross, fondo y 10k de ruta».

Tanto Laura como David compaginan entrenamientos y trabajo y ambos, el lunes siguiente al maratón, tuvieron que cumplir con su jornada laboral: «es sacrificado pero si te gusta correr, encuentras tiempo, no hay excusas», afirma Laura, que trabaja en una parafarmacia y que lleva toda la vida practicando atletismo: «aunque es cierto que lo dejé varios años y lo retomé hace 7». Por su parte, David, natural de Manises aunque residente en el Puig de Santa María, lleva 10 años corriendo: «mi meta ahora es salir a divertirme corriendo, sin obsesionarme. Vivo muy cerca del mar y es un privilegio madrugar y ver amanecer corriendo».