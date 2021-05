"Fue muy emocioante volver a correr una carrera"

Liv Westphal (CD Metasport), plusmarquista francesa de 5.000 y 10.000 m., afincada en València celebra el regreso del atletismo popular. Con un tiempo de 18:42, el domingo se llevaba la victoria en la general femenina de la carrera #ValenciaCorre con la que la capital del Turia retomaba las carreras populares después de 14 meses. ¿Qué sintió al volver a participar en una carrera?

Me sentí muy feliz, fue muy emocionante volver a compartir sensaciones con mis compañeros del Metaesport, para mí las carreras populares significan recuperar la esencia de correr, de compartir esfuerzo, de sufrir todos juntos. Me encanta el ambiente de las carreras y es una alegría y que en Valencia, aunque con limitaciones, se hayan retomado. Por supuesto, fue un orgullo ganar la primera desde la pandemia.

¿Qué le pareció la organización de la carrera, las medidas de seguridad...?

La organización me pareció muy buena, hicieron todo lo que se podía hacer. Estábamos todos separados por un metro y medio en la salida.

Usted es una atleta de primer nivel, plusmarquista de Francia de los 5.000 y los 10.000 m tanto en ruta como en pista ¿cómo afronta carreras como la del domingo?

Para mí fue como un entrenamiento controlado. Me encanta este tipo de carreras porque me permite competir pero sin la presión que tienes en las competiciones internacionales donde tienes que estar mucho más pendiente de la marca.

Tiene 27 años, de madre italiana y padre francés, estudió en Boston filología y después se afincó en Valencia ¿Por qué aquí?

Desde 2009 veraneo en Valencia porque mi familia tiene una casa en Massarrojos y ya desde hace tres años me instalé aquí a vivir. Cuando acabé mis estudios en Boston y decidí dedicarme al atletismo de forma profesional pensé que València era un buen sitio para ello y no me equivoqué. Es una ciudad ideal para correr, hay mucho ambiente de atletismo, un gran clima, muchos recorridos para entrenar, hay un calendario de carreras muy amplio con pruebas del máximo nivel como el Maratón y Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso, el 10K Ibercaja...

Su meta era clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio ¿en qué momento está?

Pues para mí ha sido un año muy difícil, estoy saliendo de una lesión muy compleja y larga y por desgracia, creo que no me va a dar tiempo a preparar bien un 10.000 para hacer la mínima olímpica. Mentalmente es una decisión que me cuesta mucho tomar pero creo que tengo que ser realista. Aún no he tomado la decisión de forma oficial, tengo hasta el 26 de junio para hacer la mínima pero sé que es muy complicado. Tengo 27 años y tengo que pensar también en el futuro, hay muchas más competiciones después de Tokio.

Viviendo en València, supongo que ya habrá pensado en un futuro debut en maratón

Sí, ese es mi proyecto para los próximos años, me encantaría debutar en el Maratón de València y más adelante clasificarme para el Maratón olímpico de París 2024, en mi país. Sería algo increíble.