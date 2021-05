Mueren de frío al menos 20 corredores en una carrera en China

Al menos 20 personas murieron de frío durante una carrera de montaña celebrada este sábado en una zona turística de la provincia septentrional china de Gansu, informa hoy la prensa local.

La carrera, en la que los 172 participantes debían recorrer más unos 100 kilómetros campo a través en una zona montañosa, fue interrumpida después de que algunos de ellos mostrasen signos de hipotermia y problemas físicos tras la caída repentina de las temperaturas en una zona de gran altitud.

Afectados por el granizo, la lluvia helada y los vendavales hacia las 13.00 hora local (05.00 GMT) de ayer, algunos de ellos desaparecieron.

Los equipos de rescate confirmaron la muerte de hasta 20 de los corredores hacia las 08.00 hora local (00.00 GMT) de este domingo.

Las autoridades desplegaron un equipo de más de 1.200 efectivos para tratar de hallar a otro corredor que todavía sigue desaparecido, pero una nueva bajada de las temperaturas en la zona durante la noche dificultó las tareas.

El último parte ofrecido por el Gobierno local indica que 151 de los participantes están a salvo, aunque ocho de ellos sufrieron pequeñas lesiones por las que han recibido tratamiento médico, y se encuentran estables.

Según los rescatadores, el principal problema fue que las temperaturas descendieron a cerca de cero grados centígrados mientras los corredores vestían prendas finas que no les protegieron del frío.

En el mundo del atletismo popular cabe lamentar varios fallecidos en carreras pero normalmente a causa de fallos cardíacos, la tragedia de China no tiene precedentes.