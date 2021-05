Valencia tendrá Maratón y Medio Maratón popular en 2021

Habrá Maratón y Medio Maratón popular en Valencia en 2021. Así lo ha confirmado la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de Valencia. "La gran noticia de hoy es que habrá corredores populares y que se confirman las fechas de 24 de octubre y 5 de diciembre, respectivamente para el Medio y Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP" destacaba Juan Botella, gerente de Correcaminos en un acto celebrado en el Museo de las Ciencias.

La organización afirmó que se exigirá al corredor, tanto en el Medio como en el Maratón, la obligatoriedad de acreditar que "está sano, libre de Covid", aunque, reconoció Botella, aún no se ha decidido si se pedirá "una prueba PCR, una prueba de antígenos o certificado de vacunación". Dichas pruebas serán siempre a cargo del corredor, por lo que supondrá un gasto añadido.

En cuanto a la participación, para la organización la prioridad es "dar cabida a los 20.000 coredores que traspasaron su dorsal para la edición de 2021 en el caso del maratón y los 14.000 que lo hicieron para el medio maratón". En cualquier caso se baraja una cifra de entre el 65% y el 50% de participación del censo total "de la épcoa anterior a la pandemia". Es decir, los 30.000 que agotaron dorsales en el maratón y los 20.000 del medio maratón.

Todos los corredores inscritos en el Maratón y en el Medio Maratón recibirán a partir del 7 de junio un email en el que podrán elegir entre seguir adelante y confirmar su inscripción para este año o bien, pedir la devolución del importe de la inscripción. En ningún caso se podrá volver a traspasar la inscripción para 2022."Los organizadores queremos seguir siendo responsables y ambiciosos. Nuestro mayor compromiso es con los corredores que apostaron por el Medio y el Maratón de Valencia primero apostando por estas pruebas agotando dorsales para 2020 y luego reservando sus inscripciones para 2021. En 2020 se trataba de sobrevivir, en 2021 queremos resistir, para en 2022 recuperar a los corredores que este año no puedan venir y en 2023 volver a crecer", afirmó Paco Borao, presidente de Correcaminos y director de ambas carreras.

Juan Botella reconoció que "a falta de tantos meses es imposible saber el censo final de corredores que podrá tener en Medio Maratón y el Maratón pero desde luego, intentaremos que sea el máximo posible. Nuestro objetivo es ver correr a todos los que tienen dorsal ahora mismo y nos confirmen que quieren participar en 2021".

Después de que los corredores inscritos confirmen si mantienen su inscripción o no, se abrirá a partir de julio una lista de espera para corredores que estén interesados en conseguir un dorsal.

{C}{C}{C}{C}

En las últimas semanas la organización de Medio Maratón y Maratón ha sondeado la opinión de los corredores a través de una encuesta enviada a todos los inscritos a la que han contestado un total de 16.600 personas. "El resultado de esta encuesta nos hace saber que el número de inscritos bajará porque muchos no están dispuestos a correr con las nuevas circunstancias. Por ello, abriremos una lista de espera cuando sepamos realmente el número de inscritos", destaca Juan Botella quien reiteró su deseo de que Valencia celebre el "mejor medio maratón y el mejor maratón del mundo en 2021".

Según la encuesta llevada a cabo por la organización, el 74,98% de los encuestados en los 42K y el 70,30% en los 21K han dicho que no participarían de ser obligatorio un test PCR a cargo del corredor 72 horas antes de las pruebas, unas cifras que se rebajan levemente (64,14 en maratón y 61,69 en medio) si se trata de una prueba de antígenos. Mayor aceptación tiene el requisito de estar vacunado para correr, con un apoyo del 49,50% y un 52,52% en maratón y medio, respectivamente.

El director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez destacó la importancia de que Valencia celebre el Maratón y Medio maratón popular: "El año pasado, con la Elite Edition dimos un golpe en la mesa, lanzamos un mesaje claro al mundo gracias al presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig y el plan #EActivateSport. Pero este año necesitamos ya que las pruebas sean populares, que haya público en los eventos deportivos. Sólo así se acercarán los partrocinadores".

Por su parte, la concejala de Deportes, Pilar Bernabé también reiteró el apoyo de la ciudad a su Maratón y Medio Maratón: "no concebimos ya a la ciudad de Valencia sin su maratón. Ya hemos demostrado en Valencia que es posible organizar carreras populares seguras. Nuestra intención es poder celebrar el Medio y el Maratón este año y que sea popular donde puedan correr todas las personas que lo deseen. Esa es nuestra intención, pero lo que debemos de tener claro, como hasta el momento se ha hecho, es que todo dependerá de la situación epidemiológica y eso siempre va a ser la prioridad. La gestión sanitaria realizada y la responsabilidad de todos los valencianos y valencianas, ha hecho que la Comunitat sea la región con la incidencia más baja no solo de España, también de Europa. Se ha hecho un esfuerzo enorme que no se puede tirar por la borda. La vacunación va a buen ritmo, quedan meses para la celebración de estas dos pruebas, todo parece indicar que estaremos en condiciones óptimas de realizar las mismas, pero será como digo, la situación epidemiológica la marque la realización o no. València es la ciudad del Running, siempre apostaremos por nuestro Maratón".



Maratón Virtual

En 2021 todos los que no puedan participar en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP de forma presencial podrán hacerlo en su versión virtual, como anunció Juan Botella: "en los próximos días daremos todos los detalles del Maratón Virtual, queremos que sea también un evento muy potente y mucho más atractivo para el corredor que la pasada edición y con un precio inferior".