Más de 2.000 personas correrán por los océanos en la Marina de Valencia

La Marina de València acoge este sábado 5 de junio el movimiento "Run for the Oceans", puesto en marcha por la organización Parley for the Oceans y adidas con el objetivo de preservar la limpieza y buen estado de los océanos, como punta de lanza hacia un planeta y un modo de habitarlo más sostenible.



El movimiento llega por primera vez a València retando a 2000 corredores y corredoras a correr 5km en La Marina de València y así luchar contra la contaminación plástica en los océanos.







París, Nueva York y València

Todos los datos sobre la carrera

que se acompaña de actividades de concienciación por toda la ciudad y que por primera vez tendrá lugar en València hasta el próximo 8 de junio, coincidiendo con el día mundial de los océanos y con la designación de la ciudad como Capital Mundial del Diseño 2022. La Marina de València se implica una vez más con esta acción en las acciones vinculadas a la lucha contra la contaminación por plásticos de los océanos, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.y acoge este año toda una serie de iniciativas dentro de este programa global que comparten el objetivo de concienciar a la sociedad en el problema de los residuos plásticos en el mar, valores que comparte desde su visión comprometida con la sostenibilidad y con la mirada en el diseño como una herramienta de transformación.y unirse al desafío. Por cada kilómetro registrado en la aplicación entre el 28 de mayo y el 8 de junio, adidas y Parley limpiarán el peso equivalente a 10 botellas de plástico en playas y zonas costeras. Figuras tan reconocidas como Messi o Marcelo ya se han sumado a esta causa a nivel mundial.en la web http://www.adidas-runfortheoceans.es/. El coste del dorsal es de, una ONG dedicada a la conservación marina con más de una década de experiencia en la Comunitat Valenciana. La recaudación de la venta de los dorsales para participar en este 5K se destinará a labores de limpieza de residuos plásticos en las playas de València.adidas, Parley y València Capital Mundial del Diseño 2022 también han organizado las llamadas 'School Program', varias sesiones de concienciación y recogida de plásticos con la participación del alumnado de Bachillerato del colegio Maristas, coordinado por voluntarios de Xaloc.junto al Palau de la Música, para ayudar a concienciar sobre el peligro de los residuos plásticos.para colaborar en la limpieza del espigón. El 2 de junio, se unirá a ellos el fotógrafo Rafael Fernández, campeón del mundo de fotografía submarina.En el punto de información sobre esta iniciativa, ubicado ena través de las cuales se muestra la realidad del estado de nuestros océanos.en El Corte Inglés de Pintor Sorolla en la Planta de deportes.y un vale descuento para productos running de adidas.en la explanada de la Pamela junto al Tinglado 2 de La Marina.Por último,obra de los arquitectos David Chipperfield y Fermín Vázquez, se teñirá de azul como símbolo de su compromiso con la lucha contra la contaminación marina.es un reto solidario cuyo principal objetivo es recaudar dinero para la lucha de la protección de nuestros océanos y todo lo que conlleva. Se celebra el sábado 5 de junio

Este reto solidario consiste en sumar kilómetros en un evento presencial en Valencia. Estos kilómetros se sumarán, utilizando la app adidas running y se convertirán en una donación para limpiar de residuos plásticos el fondo de nuestros océanos.

La organización ha preparado un circuito de 5K en la ciudad de Valencia con todas las medidas sanitarias adaptadas a la situación actual de Covid-19. Será un circuito absolutamente llano y rápido que discurre íntegramente en el entorno de la marina Real Juan Carlos I,

¿CÓMO SE ORGANIZARÁN LAS SALIDAS?

Recta de salida

Los participantes se distribuirán en filas de 5 personas con 1,5 m de separación entre los participantes. Se ubicarán unas señales en el asfalto para situar a todos los participantes.

Los 250 participantes de cada tanda se distribuirán en una recta de salida de 60 metros de longitud (50 filas de participantes).

Los participantes están obligados a llevar mascarilla en las zonas de convivencia. Únicamente se podrán quitar las mascarillas cuando tenga lugar su salida. Así mismo será obligatorio volver a llevar la máscara una vez cruzada la recta de meta.

La organización pondrá a disposición de todos los participantes mascarillas y gel desinfectante en el acceso al perímetro del evento y al cruzar la línea de meta.

Cajón de salida

El cajón de salida se escoge al realizar la inscripción inscripción. Se recomienda elegir el cajón de salida según el ritmo. Cada cajón de Salida tendrá un color.

Tandas de salida

TANDA 1

8.00-: 17' a 22?30" ritmo 4:30 min/km (BLANCO)

Tiempo límite para completarla: 25 min

TANDA 2

8.45-: 22'30'' a 25' ritmo 5:00 min/km (AZUL)

Tiempo límite para completarla: 30 min

TANDA 3

9.30-: 25' a 30? ritmo 6:00 min/km (VERDE)

Tiempo límite para completarla: 35 min

TANDA 4

10.15-: 30? a 40? ritmo: 8:00 min/km (ROJO)

Tiempo límite para completarla: 45 min

TANDA 5

17.00-: 17' a 22?30" ritmo 4:30 min/km (GRIS)

Tiempo límite para completarla: 25 min

TANDA 6

17.45-: 22'30'' a 25' ritmo 5:00 min/km (ROSA)

Tiempo límite para completarla: 30 min

TANDA 7

18.30-: 25' a 30? ritmo 6:00 min/km (AMARILLO)

Tiempo límite para completarla: 35 min

TANDA 8

19.15-: 30? a 40? ritmo: 8:00 min/km (NEGRO)

Tiempo límite para completarla: 45 min

En la página de inscripción a la carrera (adidas-runfortheoceans.es), se asignará a cada corredor una hora y cajón de salida determinados.

¿ES OBLIGATORIO CORRER CON MASCARILLA?

No es obligatorio correr con mascarilla. Lo organización proporcionará una mascarilla al entrar en la zona de corredores (burbuja), que la deberás llevar hasta el inicio de la carrera. Durante la carrera puedes correr con o sin mascarilla. Al cruzar la línea de meta, la organización te volverá a proporcionar una mascarilla para acceder a los servicios post carrera.

¿DÓNDE Y CUÁNDO RECOGER LA BOLSA DEL CORREDOR?

Entrega de dorsales y camiseta conmemorativa

Desde el miércoles 2 de junio al viernes 4 de junio en:

El Corte Inglés PINTOR SOROLLA - Valencia

Calle Colón, 27

Planta de Deportes

Horario: 11 a 21 h.

Con la recogida del dorsal, recibirás una camiseta conmemorativa del evento, y un vale descuento para productos running de adidas.

Sábado 5 de junio (día de la carrera)

El sábado 5 de junio, puedes recoger tu dorsal y bolsa del corredor en la explanada de la Pamela junto al Tinglado 2.

¡MUY IMPORTANTE!

Sábado de 7:15 a 7:50 h Dorsales BLANCO (8:00 h)

Sábado de 8:05 a 8:40 h Dorsales AZUL (8:45 h)

Sábado de 8:55 a 9:25 h Dorsales VERDE (9:30 h)

Sábado de 9:35 a 10:10 h Dorsales ROJO (10:15 h)

Sábado de 16:10 a 16:55 h Dorsales GRIS (17:00 h)

Sábado de 17:05 a 17:40 h Dorsales ROSA (17:45 h)

Sábado de 17:50 a 18:10 h Dorsales AMARILLO (18:15 h)

Sábado de 18:20 a 18:55 h Dorsales NEGRO (19:00 h)

La organización tomará la temperatura de los participantes al acceso de la entrega de dorsales. Todos aquellos participantes que con una temperatura igual o superior a 37,5° no podrán tomar la salida ni acceder a ninguno de los servicios realizados por la organización.

Bolsa del corredor

La Bolsa del Corredor incluirá una camiseta adidas conmemorativa del evento y un vale/descuento en productos running de adidas