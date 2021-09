La 15K Nocturna Valencia regresa dos años después con cerca de 7.000 inscritos y en busca de batir sus récords masculino y femenino de la última edición de 2019. Y aún más importante, servir de ejemplo para otras muchas carreras importantes que en las próximas semanas inundarán València, la ciudad del running, con miles de participantes, como la 10K Valencia, el Medio Maratón Valencia y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP

La 15K Nocturna Valencia se ganó en su séptima edición la etiqueta de plata (Silver Label) de World Athletics, un sello de calidad que no pudo estrenar debido a la pandemia en 2020, pero que lucirá desde este sábado en cada una de las siete salidas en oleadas de mil corredores que se darán desde las 22:00 horas en la Avenida Ingeniero Manuel Soto de València, con un nuevo circuito homologado, y según los organizadores, todavía más rápido, hasta la meta en la calle Juan Verdeguer.

La 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum, que celebra este año su octava edición, se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de València en un acto con la participación de la concejala de deportes Pilar Bernabé y el director de la carrera Rafael Blanquer. También han intervenido Javier Fano, responsable de zona de Levante de Banco Mediolanum; Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, y Mónica Del Arco, directora de comunicación de Joma.

Tras dos aplazamientos debido a la pandemia de la COVID-19, de mayo a septiembre de 2020, y luego un año más, hasta este fin de semana, la situación sanitaria permite la celebración de la carrera más multitudinaria en València desde hace año y medio. Pero eso sí, ha obligado a los organizadores a establecer una serie de medidas con el objetivo de salvaguardar y garantizar la seguridad sanitaria de todos los corredores y asistentes al evento.

Entre estas medidas está tomar la temperatura a todos los participantes y el uso de la mascarilla, obligatorio hasta antes de la salida. Las siete oleadas de 1.000 corredores cada una se producirán cada 15 minutos, con marcas de separación en el asfalto de 1’5 metros entre ellos. Cada corredor será informado del punto de control que le corresponde, donde se le tomará la temperatura, y cada uno deberá estar 40 minutos antes de su turno de salida para garantizar el correcto desarrollo de la prueba deportiva.

Pilar Bernabé: "València se reivindica como una ciudad comprometida con el deporte"

La concejala de deportes Pilar Bernabé valoró el “carácter popular” de la 15K Nocturna que hace que València se convierta "en la primera ciudad que recupera este tipo de acontecimientos deportivos, incluido dentro del calendario internacional de la World Athletics". "Con esta prueba, Silver Label Road Race 2021, València se reivindica como una ciudad comprometida con el deporte y con el motor económico que supone", ha añadido antes de repasar las medidas de seguridad, en la línea con las que se han venido implementando en anteriores carreras.

La 15K Nocturna Valencia está organizada por la Fundación València Club-Atletismo, con la colaboración del Ayuntamiento de València y el patrocinio de diferentes empresas. "Va a ser la carrera más numerosa desde la pandemia, con siete salidas de mil máximo, para garantizar la seguridad de todos los participantes", ha agregado Pilar Bernabé, destacando del recorrido "la salida y meta cerca del mar, y los espacios magníficos de la ciudad que recorre".

Rafa Blanquer: "Ha sido la más compleja de las ocho ediciones"

"Creíamos que no iba a llegar este momento y tras año y medio difícil vuelve una carrera grande a la ciudad de València", ha destacado Rafa Blanquer, del Valencia Club de Atletismo, ante la presencia de su padre Rafa Blanquer. "En 2019 conseguimos la etiqueta de plata de World Athletics gracias a apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso, y no pudimos estrenarla en 2020. Y hemos llegado a un nivel extraordinario, tras ser la primera de 15 kilómetros en tener etiqueta de bronce y luego de plata. Aunque no podamos optar a la etiqueta de oro el nivel es el máximo en una carrera hecha para el corredor".

"València lo necesitaba, y estamos contentos por poder hacer una carrera de este nivel, la primera a nivel europeo" Rafa Blanquer - Valencia CA

"Deseamos que esto pase lo antes posible", ha añadido sobre la pandemia que sigue acompañándonos, pero "València lo necesitaba, y estamos contentos por poder hacer una carrera de este nivel, la primera a nivel europeo". Se refiere a un elenco de atletas que tratará de ir a por los récords de la prueba en una fase difícil del calendario, tras los Juegos Olímpicos y entre inicio y fin de temporada. "Costó encontrarlos, pero tenemos un elenco impresionante de 20 atletas élite muy potentes. Esperamos batir los récords de la prueba y lograr la mejor marca mundial de 15 km para tener mayor repercusión".

Rafa Blanquer ha agradecido la comprensión de los corredores ante una edición "muy compleja y en la que necesitamos mucha ayuda, el corredor va a saber entender esta situación". "Es una carrera nueva en protocolos pero la misma de noche en la ciudad, y dentro de World Athletics, con todas las ventajas que tiene. Fuimos los primeros que metimos corredores en la noche de València. Y nos acompañaron los patrocinadores. Estamos muy contentos y esperamos que sea un éxito y que lsa próximas carreras no tengan que sufrir restricciones Covid".

Fundación Trinidad Alfonso: "Ojalá haya una marca magnífica"

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, ha recordado que "València ha demostrado antes de la pandemia que somos capaces de organizar grandes carreras, y con la pandemia de hacer carreras seguras, y con esta 15k Nocturna con la que empieza el otoño ya toca unir las dos cosas y de realizar grandes carreras seguras. Es el magnífico mensaje que damos. Es una carrera diferencial. El éxito es esa cantidad de populares. Ojalá haya una marca magnífica".

"València ha demostrado que es capaz de organizar grandes carreras, y con la pandemia de hacer carreras seguras. Ahora toca unir las dos cosas y realizar grandes carreras seguras. Es el magnífico mensaje que damos. El éxito es esa cantidad de populares" Juan Miguel Gómez - Director Fundación Trinidad Alfonso

Por su parte, Javier Fano, de Banco Mediolanum, ha valorado los "ocho años de viaje apasionante, colaborando a que la prueba sea reconocible. Este año la palabra es ilusión. Estamos muy cómodos e identificados con esta prueba, muy contentos de estar aquí un año más".

Y Mónica del Arco, directora comercial de Joma, ha expresado su "ilusión por ver la ilusión que tenemos todos, y para una empresa como Joma ver eso nos enorgullece y nos llena de placer estar en una carrera como esta, que inaugura el circuito de carreras importantes que tiene Joma. Me sumo a los agradecimientos de todos. Es una carrera especial, y por eso además de unas camisetas plata en honor a la carrera, hemos hecho una edición especial de zapatilla con diseño dedicado a València".