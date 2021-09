En el año 490 a.c. Filípides recorrió a pie la distancia entre Atenas y Esparta para buscar ayuda en la guerra contra los persas en la Batalla de Maratón. 2.500 años después, un valenciano, Iván Penalba emulaba al mítico mensajero griego y el pasado sábado completaba los 246 kilómetros de la Spartathlon, el ultrafondo más prestigioso del mundo, en 24 horas y 22 minutos. Ocupaba la cuarta plaza en la clasificación general de una prueba reservada a los mejores corredores de larga distancia del mundo y se convertía en el mejor español de toda la historia en esta legendaria carrera de resistencia. Recordman español de 24 Horas y 12 Horas, recordman mundial de 12 Horas en cinta de correr y con un gran palmarés en las más prestigiosas pruebas del mundo, Penalba no duda en afirmar categóricamente que la Spartathlon es «la experiencia más inolvidable, y más emotiva de toda mi carrera».

El valenciano, desde que empezó a practicar carreras de ultrafondo, tenía en mente la Spartathlon, la meca del ultrafondo, una prueba que desde 1982, cada último fin de semana de septiembre, revive la hazaña del inmortal Filípides. «Sólo el hecho de participar es un orgullo. Es muy difícil entrar de forma directa, piden que acredites unas marcas muy exigentes en 24 Horas o en 100 millas. Si no, tienes que entrar por sorteo», afirma Penalba a quien su palmarés y sus impresionantes marcas: 158,631 kms en 12 Horas y 274,332 kms en 24 Horas, le dieron el pasaporte directo a la prueba.

Iván Penalba cumplía en Grecia un sueño que llevaba persiguiendo desde que cambió el fútbol por las carreras de larga distancia: «Empecé a investigar y conocí esta prueba, una de las más duras del mundo y con una gran carga emocional por toda la historia que hay detrás de ella. Ya tenía previsto participar en 2020 pero la pandemia me lo impidió. Este año, por fin he podido cumplir ese sueño».

Sólo faltó el podio para redondear una experiencia inolvidable: «me quedé a apenas unos 20 minutos de la tercera posición. Hasta el kilómetro 200 y pico iba tercero pero al final me adelantaron. No esperaba que los últimos kilómetros fuesen tan duros. Había estudiado mucho el circuito pero siempre hay cosas que te sorprenden y creía que el final era menos exigente. Pese a ello estoy muy contento», afirma Penalba que no sólo fue el mejor de los únicos 6 representantes españoles, sino que firmaba la mejor actuación nacional de todas las ediciones. Aún con las piernas cansadas por el esfuerzo, Iván ya piensa en volver el año que viene: «por supuesto, si me dijeran de repetir en tres semanas, lo haría. El que me adelantó y me arrebató la tercera posición llevaba ya doce participaciones. Conocer el terreno es muy importante y ahora, yo ya sé cómo es. El año que viene intentaré superarme», afirma el valenciano natural de Alfafar que el próximo 6 de octubre cumplirá 30 años y que sabe que, el simple hecho de llegar a la meta en esta prueba, es todo un logro: «más del 40% de los participantes abandona. Sin ir más lejos, el campeón del año pasado, este año no pudo finalizar la carrera».

La aventura comenzaba el viernes a las 7:00 horas desde los pies de la Acrópolis. Por delante 246 kms con meta en Esparta: «La mayor parte del recorrido discurre por carretera, también por caminos de tierra, también tiene una parte de montaña con la subida al Monte Partenio, pistas de graba...», explica Penalba a quien su GPS marcaba más de 3.000 metros de desnivel positivo y se tuvo que enfrentar a cambios de temperatura de hasta 35 grados por el día y apenas 8 por la noche.

En su camino hacia la meta Penalba y el resto de participantes tuvieron que pasar por más de 70 puntos de control con tiempos de corte: «había muchos avituallamientos y un gran control médico», destaca el valenciano, que no estuvo solo en su aventura ya que dos compañeros, el también ultrafondista y corredor de trail, Juan María Jiménez y Giulio Fight le asistieron en algunos tramos: «sólo en determinados puntos del recorrido, en los 12 tramos más largos, te pueden asistir, el resto tienes que avituallarte en los puestos de la organización».

Para llegar a Esparta, la carrera cruzaba numerosas localidades: «Me sorprendió el ambiente. En muchos pueblos los niños de los colegios nos preparaban recibimientos por todo lo alto, animándonos, chocándonos las manos...por la carretera la gente desde los coches, todo el mundo te animaba. Todos sabían que estabas haciendo la Spartathlon». Aunque nunca pensó en abandonar, Iván tuvo que superar momentos difíciles: «la verdad es que en ningún momento tuve pensamientos de abandonar, sí hubo momentos de dolor, de sufrimiento de pensar cómo iba a acabar...». En esos momentos, Iván recurría a su ‘mantra’, ‘creando sonrisas’ y él mismo se motivaba leyendo en su brazo un escueto pero infalible mensaje que llevaba rotulado: «sonríe». «Siempre intento sonreír, recordar a la gente que aunque sea duro, al fin y al cabo, estoy disfrutando con lo que hago».

Tras 24 horas y 22 minutos de esfuerzo titánico y de emociones contenidas, Iván no podía evitar echarse a llorar en los metros finales ya con la meta en el horizonte: «la última recta fue muy emocionante, nunca me había pasado, no podía parar de llorar. El ambiente era increíble, la gente, las banderas... fue muy bonito», afirma Iván que como manda la tradición acabó arrodillado y besando la estatua de Leónidas, el héroe que lideró el ejército ateniense en la batalla de las Termópilas frente a los persas y a cuyos pies finaliza la Spartathon cada año: «los días antes había leído mucho sobre la historia, había visto la película 300... iba muy motivado y todas esas emociones salieron de golpe al llegar a meta».

Para Iván la cuarta posición le sabía a victoria. El valenciano llegaba invicto a Atenas tras ganar este año en las tres pruebas que había disputado con anterioridad: Los 50 kms de Canarias, las 24 Horas de Francia y las 100 millas de Berlín. «En la Spartathlon no gané pero me sentí como si lo hubiera hecho».