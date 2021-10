Ni PCR, ni prueba de antígenos ni pasaporte covid de ningún tipo. No será necesario presentar ninguna prueba sanitaria para participar el próximo 24 de octubre en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. Así lo ha decidido la organización de la carrera a cargo de la SD Correcaminos, la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de València. Una decisión que está avalada por la vigente normativa establecida por la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. Por tanto, los 12.000 participantes (cifra máxima establecida por la organización para esta edición), no tendrán que acreditar estar ‘libres de covid’ para poder tomar la salida. El pasado mes de junio, cuando la organización confirmaba que sí habría prueba popular este año tanto en el Medio Maratón como en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, se advertía de que probablemente se exigiría algún tipo de prueba sanitaria a los participantes. La situación de la pandemia en esos momentos así lo aconsejaba. Pero la baja incidencia de contagios en la actualidad, unido al elevado porcentaje de vacunación, han relajado las restricciones en todos los ámbitos y también en el mundo de las carreras populares. Desde el pasado martes 28 de septiembre no hay límite de participación en carreras aunque la organización de Medio Maratón y Maratón de València mantendrá las cifras de 12.000 para los 21K y 18.000 para los 42 k que ya había anunciado antes del verano.

No será necesario presentar prueba sanitarias pero el Medio Maratón de Valencia se celebrará guardando un estricto protocolo sanitario, tanto por lo que respecta a la propia carrera como en las jornadas previas (viernes 22 y sábado 23 de octubre) en las que se desarrollará la Feria del Corredor. Aunque habrá que esperar a conocer la situación de la pandemia en diciembre, todo invita al optimismo y a pensar, que si no empeora la situación, el 5 de diciembre, también se podrá participar en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP sin tener que aportar pruebas sanitarias.

La Feria del Medio Maratón donde los participantes recogerán sus bolsa del corredor, dorsales y camisetas conmemorativas, se celebrará al aire libre con acceso restringido a corredores y acompañantes. Por tanto, no podrá entrar el público en general como en otras ediciones. Este año cada corredor inscrito tendrá que recoger personalmente su dorsal y su bolsa del corredor y por tanto, no podrá autorizar a nadie a recogerlo en su nombre.

La salida se producirá en oleadas separadas por 20 minutos. Como mínimo la organización tiene previsto dar tres salidas de 4.000 corredores cada una. Este año, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP estrena recorrido con salida y meta en la Avenida dels Tarongers. El acceso a los boxes de salida estará también muy controlado. Cada corredor deberá llevar una pulsera acreditativa que se le entregará con la bolsa del corredor. El acceso a los distintos boxes se hará de forma ordenada y los corredores deberán acudir a la zona de salida sin acompañantes.

Tanto en la salida como en la zona de meta será obligatorio el uso de mascarillas. También se extremará la higiene en los avituallamientos en los que los voluntarios llevarán mascarilla y guantes.

La organización incrementará en un 50% el gasto en limpieza e higiene en todas las áreas de la carrera. Además, se instalará un número mayor de WC’s químicos y a lo largo de todo el recorrido voluntarios en bicicleta recordarán al público que guarden las distancias con los corredores. La organización eliminará también servicios como duchas y masaje.