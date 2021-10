Laura Méndez debutó en la distancia de Medio Maratón en València en 2019 con un registro de 1:13:43. Fue su trampolín a la larga distancia, su bautismo como corredora de fondo en ruta. Luego llegaría el Mundial de Medio Maratón de 2020 en Gdynia (Polonia) donde lograba una nueva plusmarca personal: 1:12:58. Y este año, daba el gran salto a la elite mundial. En el NN Maraton Mission debutaba en los 42,195 logrando la mínima olímipica (2:29:58) y el pasaporte a Tokio. Allí, la dureza de la prueba, el calor, la humedad... le impidieron acabar. Pero Laura mira hacia el futuro y ahora, su próxima meta está en València: el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

¿Cómo llega a este Medio Maratón de València?. La lesión que sufrió poco después de volver de Tokio. ¿Le ha hecho replantear sus objetivos?

Llego bien, recuperada de la microrrotura fibrilar en el sóleo que sufrí nada más empezar la temporada, pero desde luego, llego muy justa de preparación. He tenido que estar parada tres semanas y eso ha trastocado mi plan de entrenamiento. Aún así, intentaré hacerlo lo mejor posible, aunque no esté al cien por cien.

"He tenido que estar parada tres semanas y eso ha trastocado mi plan de entrenamiento. Aún así, intentaré hacerlo lo mejor posible, aunque no esté al cien por cien" Laura Méndez - Atleta

Supongo que antes de la lesión su objetivo era más ambicioso en València. Incluso ¿se veía bien para rebajar el récord autonómico que posee Marta Esteban con 1:12:08?

La verdad es que quería correr la Media de València en mis marcas e incluso intentar rebajar mi récord. Por supuesto, batir el récord de la Comunitat Valenciana también era una motivación importante. Ahora, con este parón es todo más complicado, la ventaja es que voy sin presión, a hacerlo lo mejor posible y a disfrutar.

El lado positivo es que su lesión ya es historia.

Si, por eso estoy contenta. Llegué a dudar de poder correr el 24 de octubre pero la organización se ha portado muy bien conmigo, querían que corriese y no podía faltar.

El año pasado corrió también en València la Elite Edition del Medio Maratón. ¿Tenía ganas de volver a la normalidad, de correr con público, con corredores populares...?

Sí, me hace mucha ilusión. Por eso he hecho lo imposible por llegar a tiempo para correr este Medio Maratón. El ambiente de València es espectacular y no me quería perder esta, tan esperada, vuelta a la normalidad.

Y el Maratón de València ¿no llegó a estar en sus planes?

Tengo muchísimas ganas de correr el Maratón de València. Es sin duda uno de los mejores el mundo y me motiva mucho pero este año llegaba ya muy forzada. Hubiera sido mi tercer maratón y era demasiado. Aunque no pude acabar Tokio, para mí fue una experiencia tan dura que me sentí como si hubiese corrido dos maratones seguidos.

"Tengo muchísimas ganas de correr el Maratón de València. Es sin duda uno de los mejores el mundo y me motiva mucho pero este año llegaba ya muy forzada. Hubiera sido mi tercer maratón y era demasiado" Laura Méndez - atleta

Ahora que han pasado ya más de dos meses desde los Juegos ¿Con qué recuerdo se queda?

Me quedo con todo lo que viví allí, la convivencia, toda la gente que conocí... fue una experiencia muy bonita. También aprendí mucho. Este año era novata pero espero volver a tener la oportunidad de regresar a unos Juegos Olímpicos y esta vez, sí, poder cruzar la meta.

Eso significa que París 2024 está en su agenda.

Por supuesto, es un objetivo muy motivante.

Pero antes tendrá otras importantes citas en las que seguir cogiendo experiencia: En 2022 tiene Mundial, Europeo...

Tengo la mínima para ambos. Pero tendré que elegir. El Mundial es en julio y el Europeo en agosto. La pandemia evitó que se celebrase el Mundial en 2020 y al final se va a juntar con el Europeo.

Volviendo al Medio Maratón de València. Este año se estrena recorrido con salida y meta en la Avenida dels Tarongers. ¿Se lo ha estudiado ya?

Sí, lo he estado mirando. Es diferente pero creo que también va a ser muy rápido, yo vengo de la pista pero ya me voy acostumbrado a las rectas largas.

El año pasado en València se batió el récord del mundo masculino. ¿Cree que este año puede caer el femenino?

Sí, claro. València es el escenario ideal para batir récords. Aquí se vuela si todo va bien. Ahora falta que salga un buen día, que no haya mucho viento... Sería espectacular que València pudiese tener el récord masculino y también el femenino de Medio Maratón.

"Si sale un buen día, en València se vuela, el año pasado se batió el récord del mundo masculino y éste año creo que se puede batir el femenino" Laura Méndez - atleta

Irá mucha gente de su entorno a animarle. ¿Su familia, amigos?

Sí, me hace mucha ilusión correr en casa. Este año no han tenido ocasión de verme competir y el hecho de poder venir a animarme les hace mucha ilusión. Aunque saben que no llego en mi mejor momento de forma, van a venir a apoyarme a tope.

El pasado 9 d’Octubre en su localidad, Almussafes, le daban el premio al Mérito Deportivo. ¿Qué significa para usted?

Es muy bonito que reconozcan tus méritos en tu pueblo. Yo empecé a correr en Almussafes y recibir ahora este premio es un orgullo.

Usted es atleta de CA Playas de Castellón pero vive en Sagunto donde entrena y además lleva la Escuela Municipal de Atletismo ¿Sus alumnos le hacen más caso desde que es olímpica?

Sí, jajaja, muchos me conocen porque me han visto en la tele. Estamos muy contentos porque tenemos ya a más de 200 chicos y chicas practicando atletismo.

Y después del Medio Maratón de València ¿Cómo plantea la temporada?

Ahora quiero centrarme en la temporada de cross. Luego, estoy valorando hacer algún maratón a principios de año, en febrero, pero aún no lo he decidido.