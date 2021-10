"No os acostumbréis a esto, es francamente excepcional", señalaba Paco Borao al final del Medio Maratón València Trinidad Alfonso EDP. El presidente de SD Correcaminos quiso poner en valor la dificultad de seguir logrando récords del mundo en València, pero a su vez mantiene la ambición de seguir por este camino hasta romper también el récord absoluto en el Maratón. "Ha sido un gran día por dos razones y una carrera muy especial. Hemos logrado la mejor marca mundial masculina del año en un año de pandemia y en año olímpico, que es más complicado y, sobre todo, dos atletas han batido el récord del mundo femenino anterior. Letesenbey ha conseguido un récord bestial, lograr un minuto y diez segundos por debajo del anterior es excepcional y más en su debut en la distancia".

Por ello y por su gran proyección, Borao piensa en ella de cara al futuro, sin olvidar que "Gidey ya es el buque insignia de València, tiene juventud y mucha carrera por delante. Es su debut, pensaba que en su vida llegaría y lo ha conseguido en su primer Medio Maratón. Tiene futuro en el Maratón porque es una corredora de fondo".

Respecto a la próxima edición del Maratón, el 5 de diciembre, y de cara a los próximos años, Borao añade que "el núcleo de corredores que vienen para el Maratón, nos permiten pensar que el récord de València es posible. No me gusta vender burras. El objetivo de conseguir el récord del mundo en València tanto en femenino como en masculino sigue en pie, la prueba es la presión que me mete Juan Roig, que es un forofo más que ninguno y que quiere para València lo mejor y la mayor proyección posible. Tenemos la orografía, la climatotología y ahora está la fuerza, las condiciones, el trabajo y el soporte que tengamos en ello. Tenemos un equipo, entidades públicas, privadas y club deportivo para conseguirlo y vamos a poner toda la leña en el asador para conseguirlo".