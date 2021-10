València vuelve a cerrar el ciclo. Noveno récord del mundo en cinco años. Desde que Joyceline Jepkosgei abriera esta nueva dimensión en el Medio Maratón en 2017 por entonces en la meta del puerto. Este domingo, en la Avenida de los Naranjos, y en un nuevo recorrido, València celebró la desescalada de la pandemia con otra carrera espectacular, como la Elite Edition de 2020, pero en categoría femenina.

Si hace un año eran cuatro hombres los que corrían por debajo del récord del mundo vigente, con Kibiwott Kandie el más rápido con 57:32, este domingo fueron dos mujeres las que asombraron a miles de populares y de aficionados que volvieron a salir a las calles como antes del coronavirus, aunque aún con ciertas precauciones como mascarilla, geles y distancia de seguridad. València recupera el cetro y es la única Media Maratón con los récords masculino y femenino de la distancia. Y además, con una atleta que hace también doblete en la capital del Túria.

Letesenbet Gidey, etíope, se ha erigido en embajadora de València, con dos récords del mundo en apenas 12 meses y medio. El viernes fue homenajeada por su récord de 5000 metros en 2020 en el marco del NN Valencia World Record Day, y ahora une de nuevo su nombre a la ciudad del running con un récord estratosférico en su debut con un año de retraso, ya que no pudo correr la Elite Edition al quedarse bloqueada por la guerra civil en su país.

Este domingo reconocía que ya estaba preparada para el récord, pero ahora mucho más. Muy sincera, el viernes reconocía tener 62:30 en las piernas. Se quedó a solo 22 segundos, pero rebajó en un minuto y 10 segundos la anterior plusmarca mundial, de Ruth Chepngetich (1:04:02), parando el crono en 1:02:52. Nunca había corrido 21 km, pero sí que lo había entrenado, en Adis Abeba, no en Tigray por la guerra civil, como explicó en la rueda de prensa oficial tras la carrera.

«El año pasado había guerra y sigue habiendo y me entristece. Ya estaba preparada y el último año he trabajado para batir este récord. Del 15 al 21 no era terreno desconocido, ya que había hecho largos de 30 kms de duro trabajo con mi entrenador», explicó.

«Estoy feliz, gracias a todos los que me han apoyado, València me encanta, me siento muy querida en esta tierra, es como mi segunda casa», añadió la nueva coleccionista de plusmarcas mundiales, pues añade el medio maratón a los récords que ya tenía del 5000 en pista en València (14:06.62), del 10000 (29:01.03) y de 15K en ruta (44:20).

Ahora es la primera mujer en la historia en correr los 21,097 kms por debajo de 63 segundos, un nuevo récord del mundo que entra ahora en proceso de ratificación, algo que puede demorarse un par de meses. Solo por ganar por debajo de 65 segundos se embolsará 35.000 euros en premios, a lo que se añadirán 70.000 euros por el récord del mundo una vez sea oficial.

Ha emulado además a Joshua Cheptegei, que logró dos récords mundiales en València, si bien el del último 10K Valencia Trinidad Alfonso lo batió semanas después Rhonex Kipruto, aunque se resarció con el de 10.000 en pista.

Duelo etíope de altura

A su lado en carrera y como principal rival tenía a su compatriota Yalemzerf Yehualaw, que ya batió el tiempo de Chepngetich en agosto en Irlanda, un registro que el viernes era invalidado por World Athletics por una mala medición del circuito, 54 metros más corto. Yehualaw fue segunda con 1:03:51.

Un matiz que no pasó por alto el director deportivo del Medio Maratón Valencia, Marc Roig: «El año pasado vimos cuatro atletas por debajo del récord del mundo, muy difícil de conseguir, y este año dos chicas. Es lo que hace grande a València. Cuesta mucho que los top mundial se enfrenten cara a cara, muchas veces se evitan, pero estas dos mujeres sabían que en sus piernas estaba el récord del mundo, y estaban decididas a correr en València, la tenían marcada».

«No os acostumbréis a esto, es francamente excepcional», advirtió Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos. Ambas comparten además equipo, el NN Running Team. Completó el podio la keniata Sheila Chepkirui con 1:04:54.

Mejores españolas

La primera española, premio especial de EDP, fue Nuria Lugueros, con 1:12:28, seguida de la debutante Laura Luengo, con 1:14:15 y Cristina Giurcanu, con 1:15:10. Cuarta fue la valenciana Laura Méndez, en su reaparición tras Tokio 2020 con un tiempo de 1:15:41.