El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP ha celebrado este martes 9 de noviembre su tradicional acto de hermanamiento con los clubes élite de la Comunitat Valenciana. En la Oficina All in One València de CaixaBank, entidad patrocinadora de la prueba, se daban cita los máximos representantes de los clubes vaencianos: Miguel Tendillo, que representó al Valencia CF tras la baja de última hora del presidente Anil Murty, CF; Quico Catalán, Presidente del Levante UD; Fernando Roig Negueroles, Consejero Delegado del Villarreal CF ; el vice-presidente del Elche, Julio César Giner; y Francisco Raga, Director General del Valencia Basket. En el acto ejerció como anfitrión Xicu Costa, Director Territorial de CaixaBank en Comunitat Valenciana mientras que la organización de la prueba estuvo representada por Vicente Sanz, Vicepresidente de la SD Correcaminos. Los clubes y el Maratón intercambiaron camisetas y dorsales conmemorativos.

Xicu Costa destacó el compromiso de La Caixa con el deporte: «más de 70 empleados nuestros de han inscrito ya al Mararón y 120 corrieron el Medio Maratón. Además, a través de la la Fundación La Caixa apoyamos las categorías adaptadadas tanto en el maratón y medio Maratón.» ESte año el punto de animación de CAixaBank estará en el kilómetro 29,5: «junto a nuestra sede y justo cuando empieza el ‘muro’ para los maratonianos».

«Este año, como dice nuestro lema ‘tenemos ganas de maratón’. En Correcaminos vivimos esta carrera con pasión. En 2020 nos faltó la pasión de los corredores populares y este año la recuperamos. Gracias a todos por mostrar vuestro apoyo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, uno de los mejores del mundo», destacó Vicente Sanz quien también tuvo palabras de recuerdo para «todos los que nos han dejado durante esta pandemia».

El presidente del Levante UD, Quico Catalán destacó que el «Maratón de València es un referente mundial», y reiteró el compromiso dsel club granota para contribuir a que cada «vez el Maratón sea más grande».

Miguel Tendillo destacó que pruebas como ésta contribuyen a «fomentar el deporte». Por parte del Villarreal CF, Fernando Roig Nogueroles mostró sus «mejores deseos parea el Maratón de València, uno de los mejores del mundo. Es una alegría poder estar ewste año de nuevo animar a los corredores», destacó Roig que lanzó un ‘órdago’ a Xicu Costa animándolo a «correr los dos el Maratón el año que viene». Julio César Giner, en nombre del Elche también se mostró «orgulloso de apoyar a una gran prueba como es el Maratón de València".

Por último, Francisco Raga, en nombre del Valencia Basket destacó la gran conexión que existe entre el club taronja y el Maratón: "más de 25 corredores y corredoras del Valencia Basket Running Team participarán en esta edicion. Para mí es un orgullo que esta prueba, con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso y Correcaminos haya superado todos los obstáculos y haya crecido tanto. Compartimos con el Maratón la Cultura del Esfuerzo. Seguro que este año viviremos otra cita histórica".

#MasEnMeta con Teika

Los clubes valencianos se unieron también a la acción fomentada por Teika MasEnMeta que tiene como fin fomentar la participación femenina en las carreras. Este año serán más de 3.000 las mujeres participantes en el Maratón de Valencia. Representantes femeninas de todos los clubes asistentes ayer al acto de hermanamiento se hicieron una foto para reivindicar el papel de la mujer en el deporte y en concreto, en el atletismo popular.