Soy Pilar López, redactora de SUPER y maratoniana, el 5 de diciembre correré el Maratón de València: será mi décimo maratón. Soy una de las muchas mujeres (trabajadora, madre y runner) que poco a poco, elevan el porcentaje de participación femenina para que cada vez, seamos #MásEnMeta. Este es mi diario de entrenamiento. Camino al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Esta semana he quedado a correr un par de veces con mi amiga Marisa. De lunes a viernes suelo salir a entrenar sola, no pertenezco a ninguno de los grandes grupos de entrenamiento ni clubes de la ciudad de València porque mis horarios de trabajo son bastante incompatibles con las quedadas de grupo. Para salir de la monotonía me alegra disfrutar de compañía como la de Marisa, una de las ‘supervivientes’ de las Montañana Running. Cuando nuestros hijos iban al colegio, un grupo de madres (también se apuntó algún padre, que conste), formamos un grupo informal de running. Llevábamos a los niños al colegio, íbamos ya equipadas de corredoras y de allí, directas, bajábamos al río para correr. Mientras otras madres hacían tertulias en la puerta del colegio o en alguna cafetería cercana, nosotras charlábamos corriendo y así, matábamos ‘dos pájaros de un tiro’. Correr en compañía es mejor que ir al psicólogo, corriendo los temas de conversación fluyen, se hacen confidencias, conoces mejor a la gente. Desde los temas más intrascendentes hasta los más profundos, todos caben en una buena salida a correr. Nuestros hijos han crecido, ya no van al colegio, pero la amistad que nació entre las Montañana Running (tomamos el nombre del Colegio Tomás de Montañana), sigue siendo muy sólida.

Ser madre y trabajadora es complicado pero si a eso le añades ser también maratoniana, la ecuación se complica mucho más. La época de la crianza, cuando los hijos son pequeños (yo tengo dos) no es fácil. Muchas se rinden, renuncian a muchas cosas y entre esas renuncias, casi siempre está el deporte. Yo, como tantas otras corredoras-madres-trabajadoras tengo que hacer también malabares con las horas del día, pero siempre he tenido claro que no estaba dispuesta a renunciar a algo que me hace feliz, que me ayuda a ser mejor en todas las facetas de mi vida: correr. He entrenado maratones con dos niños pequeños, buscando cualquier hueco para poder salir a correr. No tenemos que empeñarnos en ser las madres perfectas, en tenerlo todo controlado, en ser infalibles. Las mujeres debemos sacudirnos de una vez ese complejo de culpabilidad que nos perisigue cuando hacemos algo para nosotras mismas. Hace algún tiempo me encontré a una conocida y salió el tema del deporte. Me dijo que me admiraba, que a ella no le daba tiempo de salir a correr. Luego seguimos hablando de otros temas y me dijo que se había comprado una panificadora (yo ni sabía que eso existía a nivel doméstico) y se hacía su propio pan. ¡Error!, no nos compliquemos la vida, ¡no hay que amasar pan en casa como hacían nuestras abuelas!, el pan se compra hecho y ese tiempo lo aprovechamos para correr o lo que nos apetezca. Es sólo un ejemplo pero creo que una de las claves es intentar simplificar la vida, no la hagamos más complicada de lo que es.

El apoyo de la pareja es también fundamental. En las dos direcciones. Creo que es necesario respetar recíprocamente los momentos de ocio de cada uno, respetar que cada uno tenga su momento para correr o hacer otro deporte. Yo siempre he tenido el total apoyo de Javi, mi marido, que siempre me ha animado a seguir adelante y que nunca me ha reprochado que me fuese a tal o cual carrera o que desapareciera un domingo durante tres horas para hacer un ‘largo’. Siempre se puede encontrar un momento al día para correr (o hacer otro tipo de actividad física). Un buen momento es mientras los niños están en actividades extraescolares. Más de una vez he aprovechado para correr mientras mis hijos entrenaban a fútbol, o atletismo, o jugaban un partido. Querer es poder.

