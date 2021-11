Viajó desde Kenia hasta Buenos Aires con la ilusión de participar en la prestigiosa carrera El Cruce de Argentina. Pero en el mismo aeropuerto, a Ben Kimtai Chematol y a su entrenador, el valenciano Octavio Pérez les esperaba todo un mazazo: "nos dijeron que acababa de entrar en vigor apenas media hora antes una nueva restricción del gobierno argentino a causa del Covid-19 por la que todos los viajeros procedentes de África tenían que guardar 15 días de cuarentena a su llegada al país". Esto suponía que el atleta keniano no podría participar en El Cruce, carrera de tres etapas de 32 kilómetros cada una.

"Para Ben fue un golpe muy duro. No sólo porque llevaba semanas preparando esta carrera, sino porque había 3.000 euros en premios, una cantidad que para él es mucho, que podría significar meses de tranquilidad en Kenia para su familia, algo tan básico como dar de comer a su hijo", explica Octavio. Y es que Ben Kimtai procede no sólo de uno de los países más pobres, Kenia "sino además, de una de las familias más pobres. Había muchos días que no podía entrenar porque se sentía débil por no haber comido", destaca el atleta y entrenador valenciano. Tras superar el golpe inicial, Octavio se puso manos a la obra para buscar un plan B: "no podía dejar que volviera a Kenia sin haber competido así que hemos viajado hasta València y Ben correrá este domingo el Maratón València Trinidad Alfonso EDP. Al menos tendrá la oportunidad de correr uno de los mejores maratones del mundo y mejorar su marca". Aunque últimamente está más volcado en el trail, Ben Kimtai también ha hecho carreras de asfalto: "a él le gusta correr, le da igual dónde", destaca Octavio que está seguro que su 'pupilo' este domingo superará las 2 horas y 16 minutos con las que finalizó el Maratón de Item: "fue a 2.400 metros de altitud así que en València, a nivel del mar y con el circuito llano que tenemos, creo que puede estar en torno a 2:11, y eso que no ha preparado específicamente el maratón", destaca Octavio.

El atleta keniano forma parte de un proyecto que Octavio Pérez lidera y que trata de ayudar a atletas africanos a labrarse un futuro en el atletismo como medio de vida. Por ello, en Kaptagat, el Valle del Rift, muy cerca donde se entrena el propio Eliud Kipchoge, recordman mundial de maratón, Octavio ha fundado Sky Runners Kenia, un campus para atletas locales que en la actualidad cuenta con 3 chicos (entre ellos Ben) y tres chicas. En principio está destinado a atletas de trail pero en el caso de Ben, se trata de un todoterreno: "mi objetivo es que llegue a ser un número 1 del mundo en trail. Se le da bien tanto subir como bajar", afirma el atleta de Xàtiva que más que un entrenador se considera casi "como un padre. Es bonito ayudar a que atletas como Ben tengan la oportunidad de competir. Antes nunca había podido hacerlo. Prácticamente vivía en una tribu, la primera vez que fue a un aeropuerto, alucinaba, todo era nuevo para él". Gracias al dinero que ha ganado en competiciones, Ben y su familia han podido mejorar sus condiciones de vida: "ahora al menos tienen acceso a internet. Le regalé un GPS y eso me permite controlar mejor sus entrenamientos".

Desde que lo entrena Octavio Pérez, Ben ha logrado ya tres podios en la Copa del Mundo de carreras de montaña con dos segundos puestos y un tercero. Ahora, tras la decepción de no poder correr en Argentina, Ben afronta con ilusión el Maratón de València: "para él es una gran oportunidad de correr con los mejores del mundo". El atleta keniano se hospedará en casa del propio Octavio hasta el día 10 cuando regrese a su país: "me gustaría ayudarle para que pueda llevar dinero a su familia. Por eso he pensado hacer un crowdfunding para recaudar fondos para él", destaca el atleta valenciano que la semana pasada se proclamaba Campeón de España Máster de 400 metros.