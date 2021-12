Las mellizas Amaro (Carmen y Ana) son dos de las caras más conocidas del atletismo popular valenciano. Más de dos décadas corriendo y participando en un sinfín de carreras les avalan. Pese a llevar tanto tiempo corriendo y acumular numerosos podios, en su palmarés falta el maratón. Ambas se habían propuesto debutar este año en los 42 kilómetros en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP el próximo 5 de diciembre, aunque finalmente sólo lo hará Carmen como explica Ana: «No he podido entrenarlo bien, así que yo tomaré la salida pero no lo correré entero, no lo descarto del todo pero prefiero mentalizarme y ser realista, otro año será». Quien sí lo ha preparado a conciencia es Carmen: «quería haber debutado el año pasado pero la pandemia ha retrasado un año mi estreno en el Maratón. Llevo muchos años corriendo pero la verdad es que hasta hace poco no me había llamado la atención el maratón, tengo tres hijos y no tenía tiempo para entrenarlo». Carmen, como valenciana, no imaginaba otro escenario para debutar que el Maratón de València: «desde luego, es el mejor y me hace mucha ilusión correr en casa».

Tanto Carmen como Ana (44 años), hacen un gran esfuerzo para compaginar entrenamientos, trabajo (Carmen trabaja en Ibercaja, Ana en CaixaBank) e hijos (Carmen tiene tres, Ana dos). Ambas salen a entrenar a primera hora de la mañana. Mucho antes de que amanezca, a las 6:00 horas de la mañana, ya desgastan zapatillas en el Jardín del Turia: «es duro pero es la única forma. Voy a entrenar antes de ir a trabajar, no hay excusa, haga frío, llueva... hay que cumplir con el entrenamiento. La verdad es que es duro ¡no sé si lo volveré a hacer!», destaca Carmen, que a base de madrugones ha encontrado un nuevo grupo de entrenamiento formado por corredores que como ella, eligen las primeras horas del día para cumplir con su entrenamiento, incluso han llegado a formar un grupo sólido al que han bautizado como los ‘Sunshine Runners’ : «nos fuimos conociendo en el río, y poco a poco empezamos a quedar, se fue sumando gente y ya somos unos quince. Si entrenas a esas horas, viene muy bien correr con compañía». El grupo, que hasta se ha hecho camisetas, está formado por corredores de distintos clubes de València: «yo estoy en Kenyan Urban Way y haré el maratón con mi equipo, pero ahora mismo estoy muy identificada con los Sunshine Runners, con la gente que entreno a diario», afirma Carmen que se ha propuesto bajar de las 3 horas en su primer maratón. Ana también sale a primera hora a entrenar aunque ahora no va con el grupo de su hermana: «no estamos entrenando juntas porque yo no estoy haciendo un plan tan estricto, en septiembre estuve enferma y eso frenó mi planificación», destaca Ana que nada más correr se ducha y se va a trabajar a CaixaBank : «mis compañeros al principio me decían que estaba loca pero ya he conseguido que más de uno se anime también a correr a primera hora. En CaixaBank hay un gran grupo de runners que compiten en el Medio Maratón, en el Maratón... el ambiente es muy bueno». Con tres hijos de 15, 13 y 9 años, Carmen y su marido, también corredor, tienen que ‘negociar’ para poder entrenar los dos: «este año mi marido ha renunciado a correr el maratón para que pueda hacerlo yo». Tanto Carmen como Ana están muy vinculadas al munfo fallero: «mi hija está en la Corte de Honor Infantil por lo que todavía llevamos más lío este año», afirma Carmen. Uno de los hijos de Ana también es presidente infantil de su Falla. Carmen no faltó el domingo 21 de noviembre a la Volta a Peu a les Falles: «No me la podía perder, por supuesto».