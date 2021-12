Esteban Chuliá tiene 50 años, desde hace 40 practica el atletismo y desde hace 20 es fallero. Este domingo, 5 de diciembre unirá sus dos grandes pasiones: "me he propuesto correr el Maratón de València vestido con el traje tradicional de saragüell", explica este valenciano que lleva en el corazón a sus dos clubes: "soy del 3FDC, el club de Marta Fernández de Castro y de la comisión de la Falla Monteolivete".

La idea surgió en las vísperas del Maratón de València de 2019: "ese día me coincidía por la mañana el maratón y por la tarde, la presentación de mi Falla, así que, como todo buen maratoniano y buen fallero, el día de antes, me preparé toda la indumentaria que iba a necesitar tanto para correr, como para vestirme de fallero por la tarde. En broma comenté ¡mira que si me equivoco y voy al maratón de fallero!". Lo empezó como una broma se convertirá este domingo en realidad: "luego vino la pandemia, el aplazamiento de la edición de 2020, el aplazamiento de las Fallas... ha sido una época muy dura para el mundo fallero y para mucha gente que depende de él: indumentaristas, músicos, pirotécnicos, artistas falleros...". Así que Esteban Chuliá decidió hacer algo en homenaje a las Fallas: "pensé que sería bonito rendirles tributo corriendo el Maratón vestido de saragüell y así lo voy a hacer".

Pero Chuliá, piloto de profesión, vuela alto y va más allá. Además se ha propuesto otro importante reto: "me puse en contacto con los récords guinness y pregunté cuál era el récord de maratón corrido contraje regional. Me dijeron que estaba en 4 horas y 15 minutos". Así que ese es el registro que Esteban tendrá que superar en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP para ser el nuevo recordman.

Para avituarse a la indumentaria, Esteban ha estado entrenándose y probando la vestimenta por partes, primero y luego, ya con toda la equipación: "primero salía con los pantalones, luego la camisa..." Su estreno oficial, ¿cómo no?! fue en la Volta a Peu a les Falles: "ahí ya corrí con toda la vestimenta y la verdad es que me fue bien. Es bastante cómodo aunque la camisa por ejemplo, no transpira como una técnica". Luego, también realizó un último largo con el traje al completo.

Para Chuliá, además, el Maratón de Valencia es muy especial porque corre doblemente en casa: como valenciano y como fallero de la Falla Monteolivete: "la carrera sale de mi casa, del Puente de Monteolivete". El corredor-fallero echará de menos el ambiente fallero de otras ediciones del Maratón: "este año no estarán los habituales puntos de animación de las Fallas, por la pandemia, es una pena, pero seguro que me sentiré arropado toda la carrera", destada el valenciano que ha corrido ya más de 10 maratones y que posee una marca personal de 2:55.