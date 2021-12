El Maratón València Trinidad Alfonso EDP fue el protagonista de la cuarta y última mesa de debate de #SomEsport de este 2021, celebrada en el NH Collection Valencia Colón. El proyecto patrocinado por Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso y Comunitat de l'Esport, y organizado por Superdeporte, ha abordado con anterioridad el tema de los Valores del Deporte, Juegos Olímpicos y Deporte Base.

El 5 de diciembre, las calles de la capital del Turia fueron tomadas por 15.865 de atletas de 108 países después de que en la edición de 2020, por la pandemia, el Maratón València Trinidad Alfonso EDP solo se disputara para la élite. Triunfo en este 2021 para los keniatas Lawrence Chrerono y Nancy Jelagat (2h19:31), en una jornada en la que se pulverizaron las marcas nacionales de España (Hamid Ben Daoud igualó, con 2:06:35, el récord de Ayad Lamdassem logrado tambén València), Alemania, Ecuador, Argentina, Irán y Singapur.

Moderados por el director de Superdeporte, Rafa Marín, la Concejala de Deportes y Envejecimiento Activo, Pilar Bernabé; la Directora de Comunicación de Teika, Puri Naya; el Director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Carles Baixauli; Blanca Iribas, responsable de recorridos de SD Correcaminos y nuestra compañera de Superdeporte y maratoniana Pilar López, participaron en esta mesa de debate de #SonEsport, ofreciendo diferentes puntos de vistas sobre un Maratón València Trinidad Alfonso EDP consolidado a nivel nacional e internacional.

Rafa Marín arrancó la mesa de debate destacando los logros y excelencias de este Maratón: cuarto más rápido del mundo, etiqueta de platino, 180 atletas de élite en carrera, un presupuesto de cuatro millones y medio de euros, retransmitido a más de 200 países y un gran impacto económico para València.

En esta edición la presencia del viento perjudicó en algo las marcas, pero pese a ello se pudieron batir varios récords nacionales: “Estamos mal acostumbrados a tanto récord del mundo y esto pone en valor lo logrado en ediciones anteriores. Hasta hace poco éramos la tercera ciudad del mundo en la prueba de Maratón y pronto volveremos a recuperar la posición. De todas formas, el éxito de este Maratón está en los atletas populares, aunque ello no quita que sigamos aspirando, a batir el récord del mundo, como quiere nuestro presidente Juan Roig”, señaló Carles Baixauli, quien destacó que la “gran eclosión del Maratón llegó el año pasado con la pandemia, donde el de València fue el único en celebrarse para la élite, lo que situó a nuestra ciudad en el centro del mundo. De ahí que este año 310 canales de 210 países del mundo retransmitieran la cita”.

La implicación ciudadana fue otro de los rasgos destacados por los tertulianos. En ese sentido, el director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso destacó: “Es vital el hecho de que València haya hecho propio el evento, la gente ha asumido las molestias de tráfico, es un evento de ciudad, la gente lo ha hecho suyo”. En esta misma línea se pronunció Pilar Bernabé: “La ciudadanía sale a animar a las calles, entiende que el Maratón es beneficioso para la ciudad, su economía y para posicionar a la ciudad en el mundo como destino turístico de vida saludable. Somos la Ciudad del Running y es muy bonito ver como cada año sale más gente a animar. Recuperar la prueba popular y hacerlo con más de 15.000 personas es fruto de las ganas de Maratón, que implicaba también ganas de recuperar la normalidad”.

La empresa valenciana Teika y el Maratón València unieron sus fuerzas en 2019 para potenciar la presencia femenina en la prueba, con el proyecto +En Meta: “Un 16% de mujeres en Maratón es poco y hay que crecer ahí, pero creo que también ha afectado la pandemia y el problema estructural que sigue existiendo en la sociedad. A veces las mujeres no encuentran el tiempo suficiente para salir a entrenar y preparar un Maratón u otra prueba de menor distancia. Hay que sentarse a ver qué podamos hacer para que aumente el número de mujeres en estas carreras. No es un reto del Maratón o de Teika sino de toda la sociedad en su conjunto y necesitamos a todos los sectores para conseguirlo". La Concejala de Deportes cogió el guante lanzado por Puri Naya: “Es un trabajo de todos el potenciar la participación femenina, si somos capaces de enganchar a las referentes y normalizar la actividad del running entre las mujeres, subirá la participación. Hay que ir mejorando las oportunidades y engancharse poco a poco a las carreras para llegar al Maratón. Yo no me voy a apuntar al Maratón, pero al Medio estoy allí. El ejemplo de Pilar López es inspirador”.

Este año nuestra compañera Pilar López ha sido la abanderada de +En Meta con artículos sobre su experiencia maratoniana. Son 10 los que lleva ya sobre sus piernas: "Ha sido un orgullo poder contar en primera persona la preparación de un Maratón, correr me da alegría y felicidad. Soy mujer, madre y trabajadora y creo que siempre es necesario buscar un espacio para nosotras. Me hace feliz correr y no hay que renunciar a ello, aunque aún hay barreras sociales que superar y aún hay muchas que entrenan pero no dan el paso de apuntarse a algunas carreras. Respecto a la edición de este año, estoy tan enamorada del Maratón de València, que no le veo ninguna pega y este año el final del recorrido ha sido espectacular".

Un circuito del que habló Blanca Iribas: "Confiamos mucho en el circuito que tenemos y el nuevo final creo que hay que mantenerlo. Vamos afinando poco a poco, cualquier milésima es importante en busca del récord del mundo. València tiene una altimetría perfecta, la última parte tiene una pendiente favorable y ha gustado mucho a los atletas".

Las inscripciones para la edición 2022 ya están abiertas: "El objetivo para el Maratón del próximo año es llegar a los 30.000 inscritos, algo que no pudimos en los últimos años por la pandemia, pero esperemos conseguir este reto para el 4 de diciembre de 2022", comentó Carles Baixauli.