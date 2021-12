Pilar López es periodista de Superdeporte, maratoniana, madre... ese ejemplo que Teika busca en su proyecto +En Meta. De hecho, nuestra compañera ha participado en la iniciativa dando su punto de vista en una serie de artículos de opinión que nuestro diario ha ido publicando en las semanas previas a la disputa del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. "Ha sido un orgullo poder contar en primera persona la preparación de un Maratón, correr me da alegría y felicidad. Te da pudor hablar de ti mima, pero mi ejemplo puede animar a la gente. No tengo grandes condiciones para correr, pero si pongo ganas. Hay gente que no se atreve, los hombres son más lanzados, más seguros en el aspecto deportivo, pero se ha demostrado que la mujer tiene más resistencia y capacidad de sacrificio”.

“Soy mujer, madre y trabajadora y creo que siempre es necesario buscar un espacio para nosotras. Creo que a veces las barreras nos las ponemos nosotras mismas, debemos de aprender del ‘egoísmo’ bien entendido de los hombres y no sentirnos culpables por dedicarnos tiempo. Mi marido me ha apoyado a tope siempre, no me ha puesto pega, como tampoco lo he hecho yo cuando se ha ido a jugar al fútbol, debe ser así, hay que equilibrar. Organizándose hay tiempo para todo.. Hay que buscar el hueco, correr me aporta tanto que no podría dejarlo. Me hace feliz correr y no hay que renunciar a ello, aunque aún hay barreras sociales que superar y aún hay muchas mujeres que entrenan pero no dan el paso de apuntarse a algunas carreras”.

Con este Maratón de Valencia, Pilar ha llegado a la cifra de 10 maratones en sus piernas: “Llegué a meta muy bien y muy contenta. Te sientes como si hubieras batido el récord del mundo, la gente atraviesa la meta contenta”, destacó nuestra compañera, que no pone ninguna pega al circuito de este Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP: “Respecto a la edición de este año, estoy tan enamorada del Maratón de València, que no le veo ninguna pega y este año el final del recorrido ha sido espectacular".

Sobre su preparación, Pilar señaló: "Yo entrenaba cinco días, una hora y media en días normales y unas tres horas en tandas largas los fines de semana. Hacer al menos 60 kilómetros semanales es posible y más si no vas a buscar una gran marca. Para hacer 4 horas o 4 horas y media, que es mi marca en maratón, se puede hacer”. Además la periodista recomendó usar la aplicación del maratón sobre preparación, “no se trata de correr por correr y acabar reventado, hay que seguir una preparación”.