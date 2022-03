La huelga del transporte desde hace diez días en protesta por los altos precios del combustible ha provocado no solo el retraso en suministros de determinados productos sino que ha empezado a afectar, en cadena, a otros muchos sectores, y uno de los que empieza a notar sus efectos, es el de las carreras populares. El Medio Maratón de Almería anunció este miércoles la suspensión de la prueba prevista para el próximo 3 de abril por este motivo.

"La situación que venimos arrastrando desde hace varias semanas con relación a los paros que se están produciendo en el transporte de mercancías y que se han venido agravando en los últimos días", explican en un comunicado los organizadores de una prueba que ha logrado reunir en sus últimas ediciones hasta 6.000 personas, 3.500 de ellos participantes en la carrera, "hace que no se pueda asegurar que los diferentes servicios, suministros e infraestructuras que se ponen a disposición de este Evento: Bolsa del Corredor, Tercer Tiempo, Zonas de Salida/Meta, Ambientación, Avituallamientos entre otros, estén en riesgo evidente y probable de desabastecimiento, como nos han manifestado en los últimos días alguno de nuestros proveedores, lo que no sería admisible por los diferentes actores de esta cita tan importante para todas y todos, menos aún para los que formamos parte de la Organización".

"La situación de partida de esta edición no era la ideal, pero la asumimos con ilusión entendiendo que debíamos volver a estar en el calendario, quizás como año de transición. Han sido muchas horas de trabajo de muchas personas, primero para que saliese adelante, y luego para tratar de llevarla a cabo en tiempo récord. Pero los últimos acontecimientos nos colocan ante riesgos que en este momento no queremos asumir como organizadores. Con la responsabilidad de todo lo que hay en juego para todos los protagonistas del Evento: más de 3.500 deportistas en primer lugar, pero también proveedores, patrocinadores, administraciones y personas de la organización en todos los niveles, y sus diferentes puntos de vista, hemos decidido APLAZAR SU CELEBRACIÓN y no llevarlo a cabo en la fecha que estaba prevista inicialmente, el próximo 3 de abril", añade el comunicado.

Los organizadores están estudiando posibles fechas para celebrar la edición de este año: "La idea inicial es buscar una nueva fecha a finales de septiembre o principios de octubre, que trataremos de confirmar y comunicar lo antes posible". Y se pondrán en contacto con todos los inscritos para ofrecerles diferentes alternativas, entre ellas "la devolución de la inscripción en caso de que no quieran o no puedan participar en la fecha que se determine finalmente".

"Sentimos tener que comunicaros esta decisión. Especialmente a las personas ya inscritas, sentimos que las horas de entrenamiento invertidas y la ilusión puesta en volver a participar en la Media se vean truncadas. Pero después de muchas llamadas y muchas reflexiones creemos firmemente que es la mejor determinación que podemos tomar en este momento y ante esta situación", concluye el comunicado.