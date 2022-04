El 10K Valencia Ibercaja se acerca ya a los 5.000 inscritos para su edición de 2023. A falta de nueve meses para la celebración de su 15ª edición el próximo 15 de enero, la mejor carrera de 10K de España, según la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), finaliza así su primer tramo de inscripciones.Desde que el pasado 1 de abril, la prueba abriera inscripciones con una “Promo Fidelidad” dirigida exclusivamente a los inscritos en su última edición de este 2022, cerca de 5.000 corredores ya se han apuntado para la fiesta del running de enero.

A partir de este lunes 11 de abril, el 10K más rápido del mundo y mejor 10K de España, ha pasado a su siguiente etapa en el proceso de inscripciones abriéndolas al público en general. Los dorsales están ya disponibles para cualquier corredor en diferentes tramos de precios, hasta agotar los 12.000 dorsales disponibles en esta edición.

Tras acercarse a estos 5.000 dorsales, la carrera abre directamente en el segundo tramo de precio (15 euros). Este precio se mantendrá hasta llegar al dorsal número 8.000, y a partir de aquí pasará a costar 18 euros. Todas las inscripciones se realizan a través de la página web oficial de la carrera.

Además, este año, el 10K Valencia Ibercaja ofrece una experiencia única poniendo a disposición de los interesados una Inscripción VIP. Esta modalidad, con un coste de 60 euros y novedosa en el mundo de las carreras populares, sigue disponible con un límite de 100 plazas.

Asimismo, durante el proceso de inscripción, los corredores pueden seguir optando por abonar una aportación extra de 3, 5 ó 10 euros, que se destinarán de forma íntegra a la entidad solidaria de esta edición, Runners for Ethiopia. Hasta el momento, solo el 10% de los inscritos han optado por esta aportación.

Género no binario como elección

Dentro de las novedades de esta edición, el 10K Valencia Ibercaja ofrece la opción de elegir entre tres géneros durante el proceso de inscripción: femenino, masculino y no binario. Hasta el momento, un 25% de las personas inscritas son mujeres y más de una decena de personas han optado por la opción de no binario.

Desde la dirección de la carrera, Álex Aparicio, ha señalado que el objetivo de incluir este género en el proceso de inscripción, es “intentar que absolutamente todo el mundo se sienta lo más a gusto posible en nuestra carrera y desde todos los prismas, también en lo que hace referencia al género”.

“Lo intentamos hacer para la élite mundial que busca récords, para los populares que quieren buscar sus límites, para los buenrolleros que bailan en la salida con Chimo Bayo, para las chicas con la carpa femenina -que vuelve este año-, para los clubes con el Team Village, para los nanos con el 10Kids... ¿por qué no con quienes no se identifican con el género masculino o femenino?”. “Y si el mejor organizador del mundo lo hace, el NYRR (New York Road Runners), ¿por qué no hacerlo nosotros?”, ha añadido.

Asimismo, cabe destacar que la totalidad de las Comunidades Autónomas ya están representadas entre los corredores que vienen de fuera de la Comunitat Valenciana, destacando Madrid y Castilla La Mancha. Y por el momento son diecinueve las nacionalidades presentes hasta el momento en esta 15ª edición, resaltando sobre el resto Reino Unido, Italia y Francia.

Además, cerca del 12% de corredores -el porcentaje más representativo- ha afirmado que su objetivo el 15 de enero es Sub 40, lo que demuestra que el 10K Valencia Ibercaja sigue siendo la prueba favorita de los corredores para volar.