El barrio de Benicalap ha retomado este sábado el Circuito de Carreras Populares de València con la cuarta carrera del año, y primera vespertina, con casi 2.500 corredores. La III Volta a Peu per la Discapacitat pretende dar visibilidad a todas aquellas personas con discapacidad y al trabajo que realizan las diferentes asociaciones para lograr una inclusión real. Por ello, desde las 16:30 horas se realizaron exhibiciones de deporte adaptado hasta la hora de la carrera, gracias a la colaboración de la Oficina Municipal de Atención a la Diversidad Funcional (OMAD).

A las 18:00 horas se dio la salida desde la Avenida Levante UD a un recorrido de 4,5 km que atravesó la ciudad del artista fallero. Rubén Crespo Romera (Crespo Runners), con un tiempo de 13:21 se llevó la victoria en un sprint con Zakaria El Maataoui (Els Sitges Burjassot), por un segundo, con Leonardo Coito (CD Metaesport) completando el podio con el mismo tiempo que Jorge Peris Venancio (The Kenyan Urban Way), 13:28. En categoría femenina, la independiente Silvia Patricia Ortiz fue la primera mujer en cruzar la meta con un crono de 15:17, seguida de Raquel Landín (The Kenyan Urban Way), con 16:18, y de Lucía María Mocholí (Redolat Team), con 16:20.

Por primera vez en lo que va de año, la carrera se ha celebrado un sábado y en horario de tarde, con la intención de dar opción a los corredores que no pueden hacerlo los domingos. Mientras entraban los corredores por línea de meta, ha comenzado a caer la lluvia que, sin embargo, no ha impedido que se celebrara la entrega de premios, así como las carreras destinadas a menores de 14 años, que han contado con una participación aproximada de 200 niños y niñas.

Esta cuarta prueba puntuable correspondiente al 17º Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de València ha estado organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con la Oficina Municipal de Atención a la Diversidad Funcional (OMAD).

La siguiente cita será la 7ª Carrera José Antonio Redolat

El Circuito de Carreras continuará la actividad el próximo 15 de mayo con la 7ª Carrera José Antonio Redolat, que se trasladará al barrio de Campanar. Esta prueba volverá al horario habitual del circuito, las 9:00 horas, y tendrá una distancia aproximada de 5.000 metros.