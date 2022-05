El domingo 8 de mayo, los torrentinos y torrentinas tienen una cita con el deporte con la celebración de una nueva edición de la Media Maratón y la 10k Ciutat de Torrent, una de las jornadas deportivas más esperadas por la ciudad, que este año formará parte del Circuito de Carreras de la Diputación de Valencia. El Parc Central acogerá la salida y la meta de ambas pruebas, que este año tendrán un recorrido variado por la huerta torrentina, la urbe y el Vedat. Así, la salida de la 10k se efectuará a las 9:15h, mientras que la de la Media Maratón será a las 9:30h.

Conoce la ruta de la próxima Mitja Marató Ciutat de Torrent

1. ARC EIXIDA PISTA ATLETISME PARC CENTRAL.

2. Eixida Parc Central direcció a la redona i eixida per dreta a pont de Safranar.

3. Continuació fins la redona i primera eixida a dreta per camí d’hortes KM 1.

4. Continuar pel camí de l'horta a l'altura del carril bici se situa el KM2.

5. Continuar paral·lel al carril bici i en la bifurcació deixar el carril bici i seguir per camí de l'horta KM 3.

6. Eixir del camí en la redona del camí de la noria i girar a l'esquerra direcció Pont del Safranar KM 4.

7. Pujar Pont del Safranar i en la redona eixir gir dreta per la primera eixida C/ Missioner Jesús Planells fins al final amb gir esquerra a C/ Pare Fernando.

8. Continuar per C/ Pare Fernando KM 5 avituallament i gir dreta en C/ Sant Nicolás, continuar fins a gir esquerra en C/ Verge de l'Olivar.

9. Continuar per C/ Verge de l'Olivar amb gir dreta en C/ Plaça Major i seguidament gir esquerra en C/ Sant Cristòfol, continuar fins a redona del ficus i passar ajuntament en sentit de la redona amb incorporació a la AV Al Vedat.

10. Continuar per AV Al Vedat 40 KM 6 i AV Al Vedat 138 KM 7, continuar fins a redona gir esquerra AV de Reina Sofia i continuar fins a gir dreta en C/ Camí dels cantaros amb incorporació esquerra en C/ Vicente Pallardó altura 52 KM 8.

11. Continuar C/ Vicente Pallardó fins a redona amb gir dreta en C/ Joan Pau II i continuar per C/ Garellano KM 9 altura parc recreatiu el conill.

12. Continuar C/Garellano fins a redona amb gir esquerra en C/ Barranc de Picassent i gir dreta en C/ Jordi Solé Tura, continuar fins a gir esquerra amb C/ Mar Jònic KM 10 avituallament i girar la redona en bon sentit de la marxa i eixir en la segona eixida en carretera barranc de Picassent.

13. Continuar per barranc de Picassent i girar dreta en accés a Via del Canal, continuar per via canal KM 11 referencia conducte de formigó i KM 12 referència passant el col·legi el Vedat.

14. Continuar la via del canal fins a gir esquerra amb C/ Maó i incorporar-se amb gir dreta a Camí del Realon.

15. Continuar camí del Realon KM 13 i incorporar-se a camí via canal dreta en la bifurcació, continuar camí via canal KM 14 referencia torre de tensió i deixar camí via canal amb gir esquerra en camí de la portabilizadóra del Realon, continuar per camí KM 15 avituallament referencia altura C/ Túria.

16. Continuar per camí fins a C/ Rio Segura.

17. Continuem C/ Rio Segura i girem dreta CV-414.

18. Continuem CV-414 KM 16 referència creu amb camí Albal.

19. Continuem CV-414 KM 17 referencia col·legi el Vedat.

20. Continuem CV-414 KM 18 referencia vivers.

21. Continuem CV-414 fins a redona i girem a esquerra en C/ Munic 72.

22. Continuem C/ Munic 72 i girem a C/ Atenes 04.

23. Continuem C/ Atenes 04 i girem esquerra en AV Barcelona KM 19.

24. Continuem en AV Barcelona i girem dreta en C/ Vicente Pallardó.

25. Continuem C/ Vicente Pallardó i girem dreta en AV Olímpica.

26. Continuem AV Olímpica i girem dreta en C/Londres 48.

27. Continuem C/Londres 48 en sentit contrari a la redona i paral·lel a l'autovia de València KM 20.

28. Continuem per camí paral·lel i girem dreta seguint el camí que passa davall de l'autovia en direcció redona de Parc Central.

29. En la redona utilitzem el sentit oposat a la marxa en direcció pista d'atletisme Parc Central.

30. Continuem pista d'atletisme fins a arribar a Meta KM 21.

“Desde el Ayuntamiento trabajamos para mejorar en cada edición y poder convertir nuestra Media Maratón y 10K en un referente del deporte, además de poner en valor tanto el entorno natural como urbano de Torrent”, destacó la concejala de Deportes, Susi Ferrer.

Las inscripciones podrán realizarse próximamente en la página web: sportmaniacs.com