Eliud Kipchoge, récordman del mundo de maratón y único hombre que ha corrido los 42,195 kms por debajo de las dos horas (aunque la marca no esté homologada), no estará tampoco en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso en su edición de este año, 2022. Así lo confirmaban el gerente de la SD Correcaminos Juan Botella y el presidente Paco Borao, en la reunión informativa celebrada este viernes 27. "De momento Eliud no vendrá a València porque tiene como objetivo y meta completar la victoria en todos los Majors. Está centrado en ello y de momento no entra en sus planes València", reconocía Botella. Pese a ello, la organización confía en contar con el mejor planter de atletas élite posible para batir el récord de la prueba cifrado en 2:03:00 y ¿por qué no?, dar la sorpresa e incluso batir el registro del propio Eliud: 2:01:39. "València habla con todos los atletas Top del momento. Muchos incluso sabemos que prefieren venir a correr en València que hacer alguno de los Majors", destacó Botella.

Maratón y Medio Maratón de València preparan otra edición de récord Para Paco Borao, València se beneficia de sus espectaculares condiciones: "orografía, clima, ambiente, recorrido, hospitalidad... para atraer a los mejores atletas. València es la mejor plaza para hacer una buena marca y subir en el ránking mundial y ellos lo saben. También los atletas populares que vienen a València atraídos por la posibilidad de batir sus propios récords". De hecho, según las encuestas, el 46% de los corredores de 2021 batió su marca personal en València. En categoría femenina València se ha apuntado el tanto de contar con el debut en los 42,195 kms de la mejor fondista del momento, Letesenbet Gidey, que tras batir el récord del mundo de medio maratón en 2021 en València, regresa a la Ciudad del Running dispuesta a hacer historia también en el Maratón.