Hace escasos días el Maraton Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebraba su peculiar ‘mig any’, los seis meses que restan para la prueba, como si de una fiesta patronal se tratara, con una carrera por relevos en el Estadio del Turia, cuando aún faltaban poco más de mil dorsales para agotar las inscripciones. Pues no ha habido que esperar mucho. Este martes por la noche el contador ha llegado al último centenar, y es de esperar que en un continuo goteo vaya reduciéndose hasta colgar el 'no hay dorsales' en las próximas horas. No hay que olvidar que las inscripciones llegan de todo el mundo y las redes sociales ya se encargan de difundir las alertas sobre el cierre de inscripciones inminente.

Una vez lo haga, se establecerá un nuevo récord en la ciudad del running, pues nunca antes en un maratón en la capital del Túria se inscribieron 30.000 personas. Como decía Paco Borao, presidente de la SD Corraminos el otro día, “más que los maratones de Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza juntos”. Lo que ocurra el 4 de diciembre, por tanto, será histórico. Esta era una cifra pretendida con la lógica evolución de la carrera hasta la llegada de la pandemia, y se ha podido alcanzar gracias al levantamiento de las restricciones ante los mejores datos epidemiológicos. Tras los 21.200 que corrieron en 2019, en 2020 se agotaron los 30.000 dorsales en el mes de marzo, mucho antes. Pero la prueba tuvo que posponerse debido al estallido de la pandemia días después, celebrándose una Elite Edition entre rigurosas medidas de seguridad. Un año más tarde, en 2021, el Maratón popular regresó con 16.000 participantes por motivos de seguridad y con novedades como la meta junto a L’Hemisfèric, que ha llegado para quedarse, pues se repetirá en esta ocasión. Hace poco más de una semana, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso ofrecía cifras de participación y novedades de la prueba, también de un Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso que cerró mucho antes su censo de 20.000 dorsales. Y es que los corredores, casi la mitad llegados de fuera de España, siguen apostando por correr en Valencia, la ciudad del running, donde están las mejores carreras del país, como cada año siguen reflejando las estadísticas de la RFEA. A falta de que la organización actualice este miércoles las estadísticas al cierre de dorsales, ya se conocía que el 48 por ciento de los inscritos en el Maratón eran extranjeros -una cifra que apenas diferirá cuando se tenga en cuenta todo el censo- y un 21 por ciento en el Medio Maratón, carrera que se celebrará el 23 de octubre y que el pasado 20 de abril agotó los 20.000 dorsales disponibles. Una de las grandes novedades de esta edición será la salida por las dos calzadas del Puente de Monteolivete, algo que se hacía hasta la desaparición del 10K paralelo. Ahora, eso sí, al compartir distancia, habrá que adelantar uno de los arcos de salida para compensar los metros y que el recorrido sea exactamente de 42,195 km independientemente de donde se salga.