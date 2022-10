Mónica Pont da nombre a una beca de la Fundación Gesmed, dirigida a financiar proyectos de investigación, relacionada con el envejecimiento activo. La exatleta valenciana, que todavía ostenta el récord del maratón femenino, vive actualmente en Italia donde trabaja como mánager de atletas, de hecho volverá a València con seis de ellos para competir en el Medio Maratón.

¿Qué supone que una beca lleve su nombre?

Para mí es un gran honor. Soy una persona muy vinculada al deporte, no solo por el hecho de haber sido deportista de élite sino también por ser licenciada en educación física. Para mí la parte de investigación en cuanto a la educación física me parece algo muy importante. Estoy muy contenta y emocionada.

Además, le ha dado la oportunidad de volver a València.

Sí, siempre es bonito estar en casa, Vengo bastantes veces, sigo trabajando como mánager de deportistas y vengo normalmente al Medio Maratón o el Maratón de València. Además, tengo mi familia en Gandia.

Sigue vinculada al mundo del deporte llevando deportistas de élite, ¿cómo es?

Soy representante de atletas en una empresa italiana, mi trabajo consiste en descubrir talentos y llevar sus carreras deportivas. Meterlos en carreras y dependiendo de su nivel. Ahora voy a venir al Medio Maratón de València con seis atletas con un nivel alto.

¿Hay alguno conocido?

Por ejemplo en la empresa está el campeón del mundo Tamirat Tola forma parte de nuestros deportistas pero al Medio Maratón vendrá Kibiwott Kandie, que ya hizo el récord en València.

¿Qué consejos les da?

Les doy consejos pero también aprendo mucho de ellos. Cada corredor es un mundo y cada uno tiene su modo de ver las cosas. Sigo aprendiendo mucho de ellos. Si que les doy muchos consejos a nivel más psicológico. A veces nos obsesionamos mucho con los entrenamientos, las lesiones… pensamos que si perdemos un año de atletismo se acaba el mundo. Hoy en día, con la profesionalización tanto a nivel de fisioterapia, de alimentación o entrenamientos, puede ser muy larga y no hay que obsesionarse cuando te lesionas.

¿La parte psicológica tiene más importancia hoy en día que la física?

Desde luego que es súper importante. Ahora cuando detecto un talento miro mucho su parte psicológica y cómo se comporta en carrera. Eso hace mucho. La experiencia ayuda mucho pero la forma de ser de una persona va a determinar mucho su rendimiento, son cosas que se ven cuando están empezando. El campeón tiene una psicología muy importante.

Desde que usted se retiró en el año 2000, ¿ha cambiado mucho el mundo del atletismo?

Ha evolucionado muchísimo. La cantidad de gente que hace running es mucho más grande, la cantidad de carreras también es más amplia, la forma de apuntarse… en general ha cambiado todo. Nosotros antes llegábamos a las carreras, había una mesita, y te apuntabas justo antes de empezar, te daban el número y a correr. Yo me alegro porque ha sido para bien y está ayudando a que este deporte crezca como está creciendo.

¿Cómo ve a València y cómo se ve desde fuera?

València es conocida en el mundo por la ‘ciudad del running’. Es un slogan que le va perfectamente. Tiene muchos corredores, muchas carreras, equipos, clubes de entrenamiento, instalaciones. El Maratón ha ayudado mucho, después de las Fallas es el segundo evento más importante para la ciudad y mucha gente fuera de España conoce la ciudad por el Maratón. Cuando digo que soy de València me dicen: ah, yo fui a correr el Maratón allí. Todos los que vienen a correr a València acaban enamorados del río y de su clima.

Pasan los años, todo cambia… pero usted sigue teniendo el récord deEspaña de Maratón solo Femenino, ¿no?

Sigo teniendo el récord femenino en maratón en carrera solo de mujeres (2.27.53 ), lo gané en Osaka en 1996. Para mí tengo que decir que es una sorpresa conservarlo todavía. Me parece extraño que con todo lo que ha evolucionado el maratón nadie lo haya batido. Tenemos mujeres, ahora corren muchas más mujeres que cuando yo corría, con capacidad de batirlo y antes o después tiene que caer. Es un prestigio y me gusta tenerlo pero también me gustaría ver ese momento en el que me lo quiten. Cuando me batieron el récord de medio maratón llamé pare felicitar, soy muy deportista, y me gustaría hacerlo también con el del maratón. Yo creo que está al caer. Es bueno para el deporte que hayan relevos en este tipo de récords.