El Maratón Valencia Trinidad Alfonso anuncia su listado de élite internacional de cara a su 42º edición el próximo 4 de diciembre, cuando algunos de los mejores atletas del panorama internacional se den cita en las calles de Valencia Ciudad del Running con el objetivo de mejorar la marca de la prueba (2:03:00) y buscar el mejor debut femenino de la historia.

Tamirat Tola (2:03:39), vigente campeón del mundo de Maratón, encabeza el listado masculino de favoritos junto a sus compatriotas etíopes Getaneh Molla (2:03:34) y Dawit Wolde (2:04:27) en una lista preliminar con hasta siete atletas con mejores registros por debajo de los 2h05 en la distancia de Maratón. Kenya, potencia mundial en el maratón, estará bien representada no solo con Jonathan Korir (2:04:32), si no también con un triplete de importantes debuts en la distancia: Alexander Mutiso, Philemon Kiplimo y Kelvin Kiptum. Atención también a otro atleta que se bautiza en los 42.195 metros: el etíope Milkesa Menghesa, ganador del medio maratón Copenhague.

Además, València vivirá un interesante duelo europeo entre el alemán Petros, el sueco Tsegay y el suizo Wanders. En conjunto, la lista final contiene más de 150 corredores acreditados por debajo de 2:20:00 en maratón o 1:06:00 en medio.

Gidey: el estreno más esperado

En mujeres, los focos apuntarán al esperado debut de la etíope Letesenbet Gidey (actualmente con los récords del mundo de 5.000, 10.000, 15K y medio maratón, dos de ellos logrados precisamente en València) y que tendrá el 4 de diciembre un atractivo estreno en la distancia de maratón con ambición real por superar el crono de 2:17:23 (mejor marca mundial para una debutante), pero también por acercarse lo máximo posible al récord del mundo femenino 2:14:04 (Brigid Kosgei, Chicago).

La keniana Sheila Chepkirui, también debutante, puede convertirse en la otra estrella femenina del Maratón Valencia en 2022, sin descuidar a alguna de las corredoras que llegan a esta entry list con mejores marcas: Sutume Kebede (2:18:12) y Etagegne Woldu (2:20:16), segunda clasificada el año pasado en este maratón.

En conjunto, la lista final contiene más de 80 atletas sub 2:45:00 en maratón o sub 1:17:30 en medio maratón.

Marc Roig, seleccionador de la élite internacional en el Maratón Valencia, valora esta edición: "Nos enorgullece mucho que Letesenbet Gidey haya escogido València para debutar en maratón. Es un claro ejemplo de que somos una maratón atractiva y que hemos generado unos vínculos muy fuertes entre Gidey y la ciudad de València. Pero, como es habitual, el Maratón Valencia no se basa en un solo nombre: quince mujeres tienen menos de 2h26 y catorce hombres, menos de 2h07. Y no me olvido de tres debutantes de 58 minutos y otro más de 57 minutos en la distancia de medio".