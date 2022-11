De color azul en homenaje al agua de los lagos de la Ciudad de las Ciencias , al Mediterráneo y sobre todo a esa ya mítica pasarela azul en la que el próximo 4 de diciembre 30.000 corredores intentarán alcanzar la gloria, la meta del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, son las camisetas oficiales New Balance que se han presentado este martes 8. Con las letras de Valencia como marco y junto a l'Hemisféric, donde por segundo año consecutivo se ubicará la meta del maratón, la organización ha desvelado el diseño elegido para esta edición en la que también, por segundo año conseutivo, New Balance será la marca oficial. Algo, que como señaló el director general de la SD Correcaminos, Juan Botella "pone a València a la altura de los maratones de Nueva York y Londres".

Las camisetas, en patrón tanto de hombre como de mujer, están confeccionadas en poliéster que proporciona una sensación cómoda y un ajuste ligero e incorporan tecnología NB DRY para alejar la humedad del cuerpo durante la carrera. Tanto el modelo de hombre como el de mujer estarán disponibles en formato de tirantes o con manga corta. En la parte delantera está impreso el nombre de 'Valencia' mientras otros pequeños detalles recuerdan que se trata de la 42 edición del Maratón de València, una cifra emblemática.

Juan Botella resaltó “este es el segundo año de nuestra alianza con New Balance y estamos muy contentos por todo lo que está trabajando la marca no solo con nuestra prueba, también con la ciudad de València, lo que queda demostrado tanto en esta camiseta como en la colección cápsula Maratón Valencia y en todas la acciones que están poniendo en marcha”.

Por su parte, Manuel Rodríguez, Sports Marketing-Running de New Balance, ha señalado que la marca “ha tratado de hacer un diseño acorde a las expectativas del corredor”. “Seguimos apostando en el diseño por los colores de València, del mar, y sobre todo con el orgullo de llevar València escrito, lo cual es muy importante tanto para el Maratón como a nivel Internacional. Un diseño acorde al runner con mucha tecnología de marca, transpiración y buen ajuste y aportando las máximas prestaciones para el día 4 de diciembre”, ha añadido.

Santiago Pérez, director de comunicación de New Balance, resaltó la importancia que para la marca tiene València: "New Balance Iberi ha estado en los maratones de Nueva York y Londres para estudiar las acciones que allí llevan a cabo y ponerlas en marcha aquí también en València. Ahora serán representantes de estos maratones los que vengan a València. Encaramos con mucha emoción esta recta final que falta hasta el Maratón. El 51% de los participantes son extranjeros, New Balance es una marca internacional por lo que para nosotros esto también es muy importante.

En el acto estuvieron también el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y el director de la Ciudad de las Ciencias y las Artes, Carlos Torres.

Colección cápsula Valencia

El acto también ha servido para presentar la colección cápsula que New Balance ha dedicado al Maratón Valencia Trinidad Alfonso y que consta de zapatillas conmemorativas de la prueba, camiseta, chaqueta y pantalón corto. La colección especial se podrá adquirir en los establecimientos seleccionados y en la feria del corredor ExpoDeporte los días 2 y 3 de diciembre previos a la carrera.