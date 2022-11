El Circuito de Carreras Populares de València 2022 llegó a su fin el pasado domingo 20 de noviembre con la celebración de su última prueba, la 12ª Volta a Peu de les Falles. Tras la última carrera, la clasificación general del Circuito de Carreras Populares 2022 deja como ganadora de la categoría femenina absoluta a Raquel Landín del The Kenyan Urban Way, quien este año ha logrado su cuarta victoria que se suma las logradas en 2016, 2014 y 2013. La segunda posición ha sido para Lucía María Mocholi del Redolat Team y el podio lo ha completado Carmen Amaro, del The Kenyan Urban Way.

En la categoría masculina absoluta Jorge Peris, del The Kenyan Urban Way, ha sido el ganador. Le han seguido su compañero de equipo, Borja Capilla, en segunda posición, y José Antonio Teller, del Serrano Club Atletismo, quien ha logrado el tercer puesto. La edición de este año cierra con una participación media de alrededor 2.800 corredores y corredoras en cada una de las nueve carreras que se han celebrado, lo que supone un total de cerca de 25.000 runners que se han sumado a esta decimoséptima edición. Clasificación por categorías Las ganadoras de la categoría Veterana A han sido Raquel Landín en primera posición, Laura Libros, en segunda y Mónica Alexandra Pilco en tercera. Jorge Peris ha liderado la categoría de Veterano A seguido por Borja Capilla y por Agustin Sieres, quien ha sido el tercer clasificado. En la categoría Veterana B, Carmen Amaro ha sido la vencedora, quien ha estado seguida por su hermana, Ana Amaro, en segundo puesto, y por Pilar Villaplana como tercera clasificada. La primera posición de la categoría Veterano B la ha conseguido Julian Ramirez. Le ha seguido en la clasificación Andrés Navío e Ignacio Garrido. La categoría Veterana C ha estado liderada por Mº Eugenia Guillem en primera posición, Oreto Sanchis en segunda y Mayte Mazcuñan como tercera clasificada. El ganador de la categoría Veterano C ha sido Miguel Ángel Plaza mientras que la segunda y tercera posición han ido a parar a Carlos Andrada y José Manuel Fort respectivamente. Lucía María Mocholi ha sido la primera clasificada dentro de la categoría Senior Femenina, seguida por Sharon Garcia como segundo clasificado y por Emma Lacal, quien ha quedado tercera. Por otro lado, en la Senior Masculina la primera posición la ha obtenido Vicente Torres. José Antonio Teller y Sergio Freire han cerrado el podio. Juniors y juveniles Dentro de la categoría junior femenina los mejores clasificados han sido Verónica Gurrea, Judith Iñiguez y María Mengibar. La categoría junior masculina ha estado liderada por John Alan Pardo, Roberto Carlos Rocabado y Nacho Palacios. Sheila Iñiguez se ha impuesto en la categoría juvenil femenina seguida por Angela Ramos y por Alicia Nuñez. En masculina Iker Delgado, Marc Luna y Pau Cortina han compuesto el podio. Para terminar, en la clasificación de menor edad, la categoría cadete, Sofia Viana ha sido la única corredora en completar el mínimo de pruebas exigido. Mientras que en la masculina se han proclamado como ganadores Jaime Pérez, Ricardo Fabado y Luís García. Clasificación de clubes Por lo que se refiere a la clasificación de clubes, en la categoría femenina el ganador han sido el Redolat Team. Le han seguido The Kenyan Urban Way como segundo clasificado y el Runners Ciutat de Valencia, quien ha logrado la tercera posición. El ganador de la categoría masculina en la clasificación de clubes han sido el Serrano Club Atletismo en primera posición quien obtiene la primera posición por segundo año consecutivo. Le siguen en la clasificación el The Kenyan Urban Way en segunda posición y el Crespo Runners en tercera. Respecto a la clasificación de clubes por participación el Redolat Team repite por tercer año consecutivo en primera posición. La segunda posición ha sido para el Runners Ciutat de València mientras que la tercera la ha logrado The Kenyan Urban Way. Por último, durante este año, el Circuito de Carreras Populares logró un hito histórico, el de alcanzar el millón de metros recorridos. La marca se alcanzó con la VII Carrera José Antonio Redolat el pasado 15 de mayo cuando los corredores atravesaron el arco de meta situado en la pista de atletismo del Tramo III. Esta cifra se ha conseguido tras diecisiete ediciones y 167 carreras y sirve para reflejar la fuerte apuesta de la ciudad de València por el running.