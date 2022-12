Nada mejor que un Maratón para volcarse con alguna iniciativa solidaria y València no iba a ser una excepción. Una de ellas está enfocada en apoyo a las víctimas del Alzheimer y la ha impulsado Juan Carlos Castaños. «Fue un duro impacto para mí y para la familia porque siempre te extraña y asocias esta enfermedad a un colectivo de más edad y cuando te toca a una madre te choca. En ese momento, te planteas muchísimas preguntas, no sabes muy bien cómo afrontar esa situación y no saben muy bien a quién a acudir. Por suerte, cuando le diagnosticaron recurrimos a la Asociación Familiares Alzheimer de València y desde el primer momento nos ayudaron muchísimo», explicó en declaraciones a À Punt.

«Conocer a la Asociación me llevó a montar este reto de 'Un maratón por el recuerdo' para ayudar a este colectivo. Se me pone la piel de gallina, estará mi familia, mi madre, espero que el reto se cumpla (con el objetivo de alcanzar los 6.000 euros). Espero que esto quede en un Maratón por el recuerdo de todas esas personas que padecen esa enfermedad y sus familiares. Se puede donar en https://www.migranodearena.org/reto-una-maraton-por-el-recuerdo.