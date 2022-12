El 10K Valencia Ibercaja ultima los detalles para ofrecer de nuevo un gran espectáculo en la que será su 15ª edición. La prueba, que se acerca en estos momentos a los 11 000 inscritos, contará con un centenar de atletas de élite de 15 nacionalidades distintas en busca de sus mejores marcas en la ciudad del running. El 10K más rápido del mundo sigue poniéndose el listón alto y, tras el World Record aún vigente logrado en 2020 por Rhonex Kipruto (26:24), el 15 de enero de 2023 buscará pulverizar otras plusmarcas. De hecho, la recordwoman Yalemzerf Yehualaw, que logró el récord del mundo femenino este año 2022 en Castellón (29:14), estará en la línea de salida del 10K Valencia Ibercaja e intentará superarlo.

La etíope no estará sola en esta hazaña, ya que le acompañará su compatriota Ejgayehu Taye Haylu, que ostenta el récord del mundo de 5K (14:19, Barcelona 2021). Asimismo, la atleta noruega Karoline Grøvdal, que tiene el récord nacional de su país en 5.000ml y que se ha proclamado recientemente Campeona de Europa de Cross, intentará lograr el récord de Europa de 10K.

El hecho de que las dos mujeres más rápidas del mundo en 10 y 5 kilómetros en ruta participen en el 10K Valencia Ibercaja es fruto del trabajo realizado durante muchos meses liderado por el Director Deportivo de la prueba, José Enrique Muñoz Acuña.

“Es todo un orgullo poder contar con las dos atletas que ostentan el récord mundial de 10K y 5K”, ha asegurado Acuña, quien ha avanzado que el elenco de mujeres sigue deslumbrando con otras atletas que también tienen marcas muy importantes como son el récord nacional de 10K (Meraf Bahta) y Medio Maratón (Sarah Lahti) de Suecia, el récord nacional de Etiopía de 3000ml (Getnet Wale) o el de 3.000m obstáculos de Alemania (Kristina Hendel). “En mujeres, tendremos un total de ocho atletas sub 31, diez atletas sub 32 y nueve atletas sub 33”, explica.

Élite internacional masculina

En cuanto a la participación de atletas de élite masculina, destaca que la prueba contará con cuatro corredores Sub-27 liderados por el etíope Hagos Gebrhiwet Berhe, que logró la marca de 26:48 en Hengelo (2019). “Tendremos -añade Acuña- cinco atletas Sub-27, más de 20 atletas Sub-28, unos 40 Sub-29 y alrededor de 100 atletas Sub-30”.

Además, hasta seis corredores que ostentan los récords nacionales en distancias de 5K, 10K o Maratón en su país como el atleta francés Jimmy Gressier o el atleta de Burundi Rodrigue Kwizera también tomarán la salida en el Paseo de la Alameda, junto al keniano Jacob Krop, que logró el bronce en el último mundial en 5000ml.

“Queremos, en hombres, acercarnos al récord de Europa y, con la armada africana buscar registros sub 27 e incluso acercarnos al World Record, sin ser un objetivo concreto de esta edición”. De este modo, la edición de 2023 “será la más competitiva de todas las ediciones. Los mejores atletas europeos quieren correr el 10K Valencia Ibercaja, y trabajamos desde hace meses en ese sentido”.

“El objetivo de la carrera es ser año tras año más internacional y llegar cada vez a más países. Somos un referente mundial de la distancia y los mejores atletas quieren correr en Valencia”, explica Acuña. Destaca la presencia de atletas de hasta quince nacionalidades distintas. Entre los países más representados se encuentran Etiopía, Kenia, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Suecia.

Acuña ha indicado que en el 10K Valencia Ibercaja “seguiremos trabajando para mantener el alto nivel logrado en la edición de 2020 cuando Rhonex Kipruto consiguió el World Record (26:24), Julien Wanders el Récord de Europa (27:13) y Sheila Chepkirui la mejor marca femenina del circuito (29:46)”.