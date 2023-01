Más de 12.000 corredores en su mayoría populares participarán este domingo en la 10K Valencia Ibercaja, que un año más volverá a abrir el calendario de carreras en la ciudad del running este domingo 15 de enero. A las 9:30 horas y como ya es tradicional, Chimo Bayo dará la salida al 10K más rápido del mundo en una edición que aspira a situarse también en lo más alto del ranking mundial femenino con Yalemzerf Yehualaw, actual plusmarquista tras lograrlo en Castellón después de que la covid le impidiera viajar el pasado año a València, donde iba a inaugurar 2022. La matinal se completa con el 10Kids con más de 600 niños y niñas, y el 5K Valencia Vamos homologado, con 1.500 participantes y un censo femenino del 57 por ciento.

La prueba recupera sus cifras de antes de la pandemia con 12.004 corredores inscritos, un dato que Álex Aparicio, director general de la prueba, adelantó este viernes en el acto de presentación en el Centro Comercial El Saler de València, donde está instalada la Feria del Corredor todavía con unas pocas inscripciones abiertas. La carrera cuenta con un plantel de atletas internacionales de primer nivel "con el que lucharemos por el récord del mundo en mujeres", según indicó Álex Aparicio, acompañado por la etíope Yalemzerf Yehualaw y su marido y atleta que le hará de liebre.

Yehualaw "liderará un grupo de 16 atletas africanas que vienen muy fuerte” y aseguró sentirse "muy feliz por correr este domingo en Valencia”. “Sigo impresionada con el maravilloso clima de esta ciudad", recordó, pues ya corrió el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso de 2021 por debajo del récord mundial que batió en esa misma carrera Letesenbet Gidey con una estratosférica marca. "Aspiro a que el 10K sea la guinda de mi entrenamiento específico invernal previa al inicio de preparación del Maratón de Londres”.

En categoría masculina no se descarta la sorpresa, pues según Álex Aparicio, "hasta tres atletas han pedido liebres hasta el kilómetro 5 a ritmo de récord del mundo, sabedores de las buenas condiciones de València para establecer grandes registros". Eso sí, los increíbles 26:24 del keniata Rhonex Kipruto (logrados sin zapatillas de placa de carbono) no son un objetivo marcado este año por los organizadores, que tienen todos los focos puestos en la categoría femenina. Pese a todo, tampoco es descartable, pues este domingo València volverá a celebrar una edición muy competitiva. “Los mejores atletas europeos quieren correr el 10K Valencia Ibercaja, y la prueba cuenta con alrededor de 20 atletas con marcas acreditadas de sub 28’”, ha señalado Aparicio, que admite el interés de los corredores de élite "por lograr una buena marca que les abra las puertas de otras carreras de prestigio a lo largo del año".

Matinal de atletismo para todas las edades

Los participantes del 10K Valencia Ibercaja tomarán la salida desde el Paseo de la Alameda a partir de las 9:30 horas, con hasta cinco salidas separadas entre ellas por cinco minutos. Hasta este viernes, de los 12.004 participantes inscritos, el 69 por ciento son hombres, el 31 por ciento mujeres y 39 personas han seleccionado la opción de no binario.

En la prueba habrá corredores de unas 30 nacionalidades distintas, entre las que destacan tras España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Además, tal y como ha asegurado el director de la carrera Álex Aparicio, “tenemos todos los ingredientes para ofrecer una gran fiesta para los miles de corredores populares”. En este punto, ha aprovechado para agradecer la confianza que, un año más, los corredores han depositado en este 10K y ha asegurado que desde la organización “se seguirá trabajando para no defraudarles y hacerles disfrutar lo máximo posible”.

5K Valencia Vamos: #LaMitadMásUna

En esta edición, el 10K Valencia Ibercaja también celebrará por primera vez un 5K paralelo. El 5K Valencia Vamos contará con cerca de 1500 participantes, límite establecido en esta primera edición que ha creado escuela hasta el punto de que el Circuito de Carreras Populares de València cuenta con hasta cuatro 5K homologados en la edición de este año.

Esta carrera tendrá una salida diferente. Los corredores tomarán la salida desde el Puente de las Flores a las 9:00 horas, media hora antes que el 10K, y recorrerán la segunda mitad del itinerario de la prueba reina, por lo que tanto unos como otros compartirán la misma meta en el Paseo de la Alameda. .

Destaca la amplia participación femenina del 5K, que alcanza el 57%, un dato significativo en el panorama nacional en carreras de estas características. Se logra así uno de los objetivos de la prueba, conseguir #LaMitadMásUna (que más de la mitad de los participantes sean mujeres), "un porcentaje que se resiste en el 10K pero que se se ha roto de manera fácil en una distancia, los 5.000 metros, mucho más asequible para iniciarse en el running", según apuntó Álex Aparicio. Además, destaca también que un 32% de las participantes debutará en la distancia en el 5K Valencia Vamos. Las inscripciones siguen abiertas en la Feria del Corredor hasta agotar dorsales.

Esta prueba también contará con una importante novedad. Aprovechando la experiencia de los corredores del Serrano C.A. y con el objetivo de hacerle más fácil la participación a los corredores, el 5K colocará a lo largo del pelotón a cinco prácticos que marcarán los tiempos de 20', 22'30'', 25', 27’30” y 30', con ritmos que van desde 4’/km a 6’/km.

10Kids, otra tradición para empezar el año

Con la vuelta a la normalidad la organización celebrará después de ambas carreras la 10Kids Valencia, con más de 600 pequeños, desde los 0 hasta los 16 años. Las carreras infantiles, con misma salida y meta que el 10K, arrancarán sobre las 11:45 horas desde el Paseo de la Alameda con recorridos que van de los 300 hasta los 1500 metros en función de las categorías. Los interesados aún pueden adquirir su dorsal por 1€ en la Feria del Corredor. La recaudación por la venta de estos dorsales se destinará de forma íntegra a Runners for Ethiopia, entidad solidaria de la 15ª edición del 10K Valencia Ibercaja.

Reacciones

José Gil, director provincial de Valencia de Ibercaja, patrocinador principal de esta carrera, ha destacado que “es un orgullo para Ibercaja apoyar esta prueba que nos permite transmitir nuestra apuesta por este territorio, así como los valores intrínsecos de nuestra entidad como la excelencia, la profesionalidad, la superación y el esfuerzo. Contar, además, con la talla de estos atletas supone un escaparate para esta ciudad y ha consolidado esta prueba a nivel internacional”.

Desde la Fundación Trinidad Alfonso, su director Juan Miguel Gómez ha asegurado que en València “sabemos que el mundo del running despierta cada año con esta prueba, uno de los emblemas de Valencia Ciudad del Running. Además, este año añade una distancia más, la de 5K, haciendo que la ciudad del running llegue tanto a los que se están iniciando en el mundo de la carrera a pie, como a los que se atreven con los grandes retos como el Maratón o Medio Maratón”.

Y en el mismo sentido se ha pronunciado el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Javier Mateo, que ha señalado que el año deportivo en la ciudad del running arranca “con una de las pruebas más importantes del calendario, no solo a nivel de nuestra ciudad, si no internacional, tanto en la calidad de la organización como de marcas deportivas. De hecho, lo hacemos con el ambicioso objetivo de luchar por el récord del mundo femenino”.

El acto contó además con la presencia de Paco Borao en calidad de presidente de la AIMS (Asociación Mundial de Maratones y carreras en ruta).