La Fundación Deportiva Municipal, con la colaboración de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, organiza la 4ª Volta a Peu per la Discapacitat Ciudad de València, cuarta prueba del 18º Circuito de Carreras Caixa Popular Ciutat de València, cuyo plazo de inscripción se abrió el pasado 27 de marzo.

Horario vespertino

Esta nueva edición, que se celebrará el próximo 29 de abril, estrena nuevo recorrido teniendo la línea de salida en la Avenida Maestro Rodrigo, a la altura del número 86. Y es la única prueba del Circuito de Carreras que tendrá lugar en horario de tarde dándose la salida de la prueba a las 18.00 horas.

Tres modalidades en la categoría de discapacidad

En la categoría de discapacidad se establecen tres modalidades: discapacidad intelectual y sensorial, discapacidad física y orgánica y silla de ruedas desplazada manualmente, en la categoría Absoluta tanto masculina como en la femenina. Todas las personas que deseen inscribirse deberán mandar un correo electrónico a circuito@cronochip.com indicando en qué modalidad desean participar.

Tras la entrega de medallas a las categorías adaptadas se hará un llamamiento a todas las personas con discapacidad que lo deseen y hayan participado en el evento para hacerles entrega de una medalla conmemorativa.

Modalidad no competitiva ‘A tu ritmo’

La 4ª Volta a Peu per la Discapacitat Ciudad de València también contará con la modalidad no competitiva ‘A tu ritmo’, para que todos y todas puedan disfrutar en esta jornada de una manera menos exigente.

Durante el circuito se establecerá un recorrido alternativo para todos aquellos participantes que no puedan realizar la prueba en el periodo de corte establecido y así llegar en el tiempo previsto.

Prueba dirigida a menores de 14 años

Y, finalmente, para completar la jornada habrá una prueba dirigida a menores de 14 años limitada a 300 plazas, sobre un recorrido de 200 metros. Estas pruebas comenzarán en la recta de llegada, una vez finalizada la modalidad absoluta, a las 19:15 horas y todos sus participantes recibirán una medalla conmemorativa.

Los runners que deseen participar en la prueba tendrán que inscribirse a través de la web del Circuito de Carreres Caixa Popular y tendrán de tiempo hasta el jueves 27 de abril, a las 23:00 horas, o hasta llegar a las 1.200 inscripciones previstas en la categoría Absoluta.