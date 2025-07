¿Afecta el concurso de acreedores de Luanvi a las camisetas del Medio Maratón de Valencia?

Esta semana estallaba la noticia: Luanvi, marca valenciana de ropa deportiva, entra en concurso de acreedores tras no poder refinanciar con la banca la deuda de 11,7 millones de euros que acumula. Una triste noticia que afecta directamente al Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que hasta ahora contaba con Luanvi como marca técnica oficial y por tanto, un año más era la encargada de suministrar las camisetas oficiales de la prueba. Fuentes de la organización del Medio Maratón, a cargo de la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València confirmaron a SUPER que está garantizada la entrega de las camisetas a todos los participantes de esta edición que se disputará el 26 de octubre. La única diferencia es que las camisetas este año irán sin marca y por tanto, no aparecerá Luanvi en la prenda. La calidad y el diseño será el mismo previsto antes del 'crack' económico de la empresa valenciana pero sin el logo de Luanvi. Por tanto, y como es habitual, se respetará la elección de los participantes que al inscribirse eligieron también la talla y diseño (de tirantes o con mangas) así como patrón de hombre y de mujer.

Tenían contrato hasta 2026

En febrero de 2024 Luanvi renovó su contrato con el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso por tres años por lo que además de este año, 2025, la empresa valenciana tenía aún un año más de contrato con la prueba ya que éste expiraba en 2026. Ahora, la organización trabaja para incorporar una nueva marca técnica para la edición de 2026. La premura del tiempo ha desaconsejado tratar de encontrar una nueva marca para esta edición de 2025, por lo que, por primera vez, las camisetas no tendrán marca.

La vinculación de Luanvi con el Medio Maratón Valencia se remonta ya a una década en la que la marca valenciana ha vestido a todos los participantes en la prueba valenciana repartiendo más 135.000 camisetas.

El fallecido Vicente Tarancón en la presentación de las camisetas de 2024 / JM López

35.000 camisetas esta edición

Este año la organización del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich contará con 35.000 participantes y hace ya muchos meses que agotó inscripciones. Todos ellos recibirán la camiseta de este año con total normalidad al igual que el resto de la bolsa del corredor en la Expo 21, la feria del corredor que se ubicará un año más en Feria Valencia. Aunque la organización suele presentar por estas fechas el diseño de la prenda oficial de cada edición, este año, la puesta de largo tendrá que esperar a principios de septiembre.

Luanvi también fue marca oficial del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich durante varios años hasta que en 2021 fue sustituida por New Balance. No se descarta que dicha marca asuma a partir de 2026 el Medio Maratón pero de momento no hay nada definido.

Un año negro

La empresa Luanvi está viviendo el peor año de su historia. A los problemas económicos se suma el dolor por el fallecimiento de uno de sus fundadores, Vicente Tarancón que perdía la vida junto con otros tres empresarios (José Luis Marín, propietario de los colegios Mas Camarena; Miguel Burdeos, de la empresa proveedora de Mercadona SPB bajo sus marcas Bosque Verde y Deliplus, y el ex director general de la escuela de negocios EDEM Antonio Noblejas), el 29 de octubre en la DANA.

Hace unas semanas el Valencia Basket anunciaba que no seguiría contando con Luanvi como marca técnica para la próxima temporada, una decisión motivada ya por los problemas financieros de la empresa.