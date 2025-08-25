ASICS Penyagolosa Trails ya tiene fecha para su próxima edición: 18 de abril de 2026

ASICS Penyagolosa Trails se celebrará el 18 de abril de 2026, reuniendo a corredores y corredoras de todo el mundo en sus dos emblemáticas pruebas: la MiM, que alcanza su 27ª edición con 60 km de recorrido, y la CSP, que celebrará su 14ª edición con 106 km. Ambas recorren senderos históricos y atraviesan pueblos del interior de la provincia de Castellón con una fuerte vinculación a la montaña.

Las preinscripciones se abrirán, como es habitual, en noviembre de este año. En las próximas semanas se darán a conocer las fechas concretas y algunas de las novedades de una edición que seguirá trabajando por reforzar la identidad local, promover un turismo responsable y mantener el compromiso de la carrera con la sostenibilidad.

El anuncio se ha difundido en redes sociales a través de un vídeo en el que Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, destaca la proyección internacional del evento y su papel como escaparate del patrimonio natural y cultural de la provincia. La máxima representante de la institución provincial ensalza la ASICS Penyagolosa Trails como “la máxima expresión del deporte en nuestra provincia, es el deporte en mayúsculas”. Como ha resaltado Marta Barrachina, “Penyagolosa Trails es una prueba deportiva que es orgullo de pertenencia, de provincia y de mostrar y visibilizar nuestro territorio como gran escenario deportivo”.

Además, este evento no sería lo mismo sin su gente, “sin la implicación de los municipios, asociaciones deportivas y sociales, vecinos, vecinas y entidades que con su energía contagiosa y el tiempo dedicado lo convierten en una experiencia verdaderamente excepcional”. Para Marta Barrachina, esta cita, más que consolidada, “es un imán irresistible para deportistas, turistas y visitantes que el próximo 18 de abril volverán a sentir, vivir y disfrutar de una prueba que ya forma parte de nuestro ADN, uniendo a la perfección el deporte y la naturaleza, y contribuyendo a dinamizar el territorio del interior de nuestra provincia”.

Gracias al apoyo del Patronato de Turismo de la Diputación de Castellón, ASICS Penyagolosa Trails estará presentelos próximos días en el Ultra Trail Village de UTMB en Chamonix, ofreciendo información sobre la edición de 2026 y difundiendo el encanto paisajístico del Parque Natural del Penyagolosa y sus alrededores.

Asimismo, para fomentar la participación y la interacción con los visitantes, en el estand se han organizado dinámicas y degustaciones de productos locales, que permiten dar a conocer el territorio y la gastronomía castellonense. La presencia de la organización en este punto de encuentro internacional refuerza su objetivo de posicionar la provincia de Castellón como referente del trail mundial.