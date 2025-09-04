15K Nocturna Valencia Gana Energía
La 15K Nocturna Valencia agota los dorsales
Éxito rotundo para una carrera única: 13.000 corredores tomarán las calles de Valencia Ciudad del Running el próximo 27 de septiembre
Valencia corre de noche y está lista para encender la ciudad. Así lo demuestra el éxito de la 15K Nocturna Gana Energía: 13.000 corredores han agotado las plazas disponibles para la disputa de su 12ª edición el próximo 27 de septiembre.
Una cita clásica
Consolidada como cita imprescindible al comienzo del otoño, la carrera presenta sus credenciales con un circuito llano y rapidísimo que está homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Un trazado que recorre puntos emblemáticos de la capital del Turia como la calle de la Paz, la plaza del Ayuntamiento, la Puerta de la Mar o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otros.
Junto a estos atractivos, la oportunidad de correr bajo la luna de València y de disfrutar de las calles repletas de público la convierten en una cita muy destacada en el calendario de los amantes del running.
Camino al Medio y al Maratón de València
La 15K Nocturna Valencia Gana Energía forma parte de Valencia Ciudad del Running y será un año más, campo de pruebas para corredores que preparan retos deportivos de mayor distancia como la Media Maratón y la Maratón Valencia.
