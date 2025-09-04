Así son las camisetas del Medio Maratón Valencia 2025

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que se celebrará el domingo 26 de octubre ha desvelado este jueves 4 de septiembre uno de sus secretos mejor guardados: el diseño de la camiseta oficial de 2025 que recibirán todos los participantes en la bolsa de la carrera. Este año, por primera vez en mucho tiempo, la camiseta no lucirá el logo de ninguna marca tras la ruptura del contrato con la firma valenciana Luanvi. El concurso de acreedores en el que está inmersa la hasta ahora marca oficial de la carrera, impedía que la firma suministrase las prendas y cumpliese el contrato por lo que éste se rompió obligando a la organización a recurrir a otros proveedores. Pese a la premura, la carrera no se ha visto afectada y todos los participantes recibirán su marca técnica con la calidad de siempre. Eso sí, este año será una camiseta 'de marca blanca'.

De manga corta o de tirantes / MMV

Los modelos de mujer / MMV

El lema

La camiseta, que un año más se puede elegir en manga corta o tirantes y con patrón masculino o femenino, es negra con un entramado en gris y la leyenda 21KValencia en naranja. Por detrás, lleva la inscripción «Más rápido que ayer, menos que mañana».

Con mensaje / MMV

Ecológica

Está elaborada con tejido técnico Ecotech confeccionado con hilo de poliéster procedente de botellas de plástico recicladas aportando ligereza y suavidad y una máxima transpiración para mantenerse siempre seco.

Además, las prendas tienen las costuras planas para evitar rozaduras, así como tecnología Skin4Run para ajustarse al cuerpo y Fix Color para garantizar la duración del color original.

La camiseta 2025 la recibirán los 25.000 inscritos que hace meses que agotaron las inscripciones disponibles para esta edición y como es habitual, se entregarán en la Feria Expo21 en Feria Valencia el viernes y sábado previos a la carrera. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, es una de las pruebas estrellas de Valencia Ciudad del Running y reunirá a corredores y corredoras de todo el mundo.