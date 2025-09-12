El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, en Alfafar
El Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras recogiendo alimentos para los más necesitados
Este sábado 13 de septiembre, el Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera llega a Alfafar para celebrar su penúltima prueba, el XII Gran Fons Nocturn Alfafar. Esta carrera tendrá su salida a las 22.30 horas desde el colegio La Fila en la Avenida Reyes Católicos y recorrerá 15.000 metros de esta localidad de l´Horta Sud. El Circuit vuelve a recorrer los lugares más emblemáticos de l´Horta Sud y la Ribera Baixa, en torno al mayor lago de España.
El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares a celebrar entre febrero y octubre en otras tantas localidades valencianas. Sus sedes son: Albal, Beniparrell, Riola, Alfafar, Catarroja, Picassent, Sueca, Alcàsser, Almussafes y Sollana.
Este circuito pretende aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas. De nuevo en esta edición, el Banco de Alimentos estará presente en todas las carreras y todos los corredores y sus familiares podrán aportar alimentos para los más necesitados, haciendo así su esfuerzo más solidario.
En sus nueve ediciones anteriores, el Circuit de El Corte Inglés ha conseguido una gran aceptación entre los atletas populares, que disfrutan de unos magníficos recorridos por los parajes naturales próximos al lluent del lago, cuya fauna y flora están protegidas desde hace décadas gracias a la declaración de l´Albufera como parque natural por la Generalitat Valenciana el 8 de julio de 1986.
Calendario de carreras
- 16 de febrero – XIV 10K Albal "Por esa sonrisa"
- 29 de marzo – VI 10K Ciutat de Picassent
- 12 de abril – V 10K "Vía Materal" Ciutat de Sueca
- 10 de mayo – 43 Mitja Marató d´Alcàsser
- 8 de junio - XXVII 10K Beniparrell
- 21 de junio – XXXVI 10K Almussafes
- 12 de julio – XXXVIII Volta a Peu Sollana
- 26 de julio – XXIII Volta a Peu pel Xúquer - Riola
- 13 de septiembre – XII Gran Fons Nocturn Alfafar
- 4 de octubre – XL 10K Port de Catarroja
